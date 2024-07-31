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İKLİM KRİZİ
Yayın Tarihi: 31 Temmuz 2024 12:14
 ~ Son Güncelleme: 31 Temmuz 2024 12:14
2 dk Okuma

“Doğal kaynak tüketimi bir spor olsa, insanlık olimpiyat rekoru kırardı”

Dünyanın insanlara sunduğu bir yıllık doğal kaynakların tüketildiği tarih olarak bilinen Küresel Limit Aşım Günü, bu yıl 1 Ağustos olarak belirlendi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
“Doğal kaynak tüketimi bir spor olsa, insanlık olimpiyat rekoru kırardı”
Fotoğraf: Canva

İnsanlığın o yıl için gezegenin sağlayabileceği yenilenebilir kaynakları tükettiği ve doğanın o yıl boyunca yenileyebileceği kaynak miktarını aştığı gün olarak tanımlanan Küresel Limit Aşım Günü, bu yıl 1 Ağustos'a geriledi.

Global Footprint Network (Küresel Ayak İzi Ağı) tarafından sağlanan veriler, insanların doğal kaynakları yılın ilk yedi ayında tükettiğini ortaya koyuyor. Bu tarih, geçen yılki Limit Aşım Günü'nden bir gün önceye denk geliyor.

Başka bir deyişle, insanlar bugünden itibaren dünyanın yıl içinde yeniden üretebileceği biyokapasiteden fazlasını tüketmeye başlayacak. Yani geleceğe borçlanmış olacak.

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Büyüme yarışını bırakmak

WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) bu yıl Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunlarına denk gelen Limit Aşım Günü'nü “Doğal kaynak tüketimi bir spor olsa, insanlık olimpiyat rekoru kırardı” sözleriyle değerlendirdi.

WWF-Türkiye Genel Müdürü Ömür Kula, insanların gidişatı tamamen tersine çevirmesi gerektiğine dikkat çekerek “Büyüme yarışını bırakıp, kaynak tüketimini tersine çevirme yarışına girmeliyiz. Ülkelerin ekonomik kalkınmayla övünmeleri, doğal kaynakları tüketmekle övünmeleriyle neredeyse aynı şey. Bu kazanma hırsını sporculara bırakalım; gezegeni iyileştirmek, yaşamı sürdürmek ve doğal kaynakları restore etmek için hırslanalım,” çağrısında bulundu.

Öneriler

50 yılı aşkın süredir dünyanın doğal kaynakları, insanlığın tüketim hızına yetişemiyor. Bu durum küresel düzeyde biyolojik çeşitliliğin azalmasına, atmosferde sera gazının artmasına, gıda ve enerji krizlerinin derinleşmesine neden oluyor. 

Sıcak hava dalgaları, kuraklık gibi aşırı hava olaylarından kaynaklı büyük orman yangınları, seller gibi tüm canlıların hayatını tehlikeye atan afetlerin görülme sıklığı artıyor. 

Küresel Ayak İzi Ağı'na göre, Limit Aşım Günü'nü ileri kaydırmak için alınabilecek en etkili yöntemlerden biri otomobil kullanımını azaltmak. Otomobil kullanımı kaynaklı karbon ayak izi yüzde 50 azaltılıp, mesafenin üçte biri toplu taşıma, kalanı da yürüyerek veya bisikletle kat edilirse Dünya Limit Aşım Günü 13 gün ötelenebilir.

Karbon ayak izi insanlığın ekolojik ayak izinin yüzde 60'ını oluşturuyor.

Fosil yakıtları aşamalı olarak azaltarak terk etmek, yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmek hem gezegen için hem de stratejik ve mali açıdan en iyi rota. Öyle ki insanlığın Ekolojik Ayak İzi'nin yüzde 50 oranında azaltılması, Dünya Limit Aşım Günü'nü 93 gün yani minimum üç aydan fazla öteleyebilir. (TY)

küresel limit aşım günü iklim krizi WWF-Türkiye karbon ayak izi
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/haber/populer-tatil-bolgeleri-iklim-krizi-tehdidi-altinda-292364
Akdeniz’de iklim krizine bağlı kitlesel ölümler artıyor
2 Şubat 2024
/haber/akdenizde-iklim-krizine-bagli-kitlesel-olumler-artiyor-291331
"İklim krizi ve çatışma bir araya gelerek yıkıcı sonuçlar doğurabilir”
30 Ocak 2024
/haber/iklim-krizi-ve-catisma-bir-araya-gelerek-yikici-sonuclar-dogurabilir-291182
Ulaşımdaki karbondioksit salımları, iklim krizi sürecini hızlandırıyor
27 Ekim 2023
/haber/ulasimdaki-karbondioksit-salimlari-iklim-krizi-surecini-hizlandiriyor-287027
Türkiye’nin iklim krizinden en çok etkilenecek bölgeleri belirlendi
28 Eylül 2023
/haber/turkiyenin-iklim-krizinden-en-cok-etkilenecek-bolgeleri-belirlendi-285495
DÜNYA LİMİT AŞIM GÜNÜ:
İnsanlık 1 yıllık doğal kaynağı 7. ayın sonunda tüketti
28 Temmuz 2021
/haber/insanlik-1-yillik-dogal-kaynagi-7-ayin-sonunda-tuketti-247838
Türkiye, Bu Yıl Doğal Kaynakları Dünyadan 32 Gün Önce Tüketti
26 Haziran 2019
/haber/turkiye-bu-yil-dogal-kaynaklari-dunyadan-32-gun-once-tuketti-209790
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23 Temmuz 2018
/haber/dunya-limit-asimi-gunu-rekorunu-kirdik-1-agustos-199412
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2 Ağustos 2017
/haber/bugun-gezegenin-kotasini-doldurduk-188800
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