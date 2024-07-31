“Doğal kaynak tüketimi bir spor olsa, insanlık olimpiyat rekoru kırardı”
İnsanlığın o yıl için gezegenin sağlayabileceği yenilenebilir kaynakları tükettiği ve doğanın o yıl boyunca yenileyebileceği kaynak miktarını aştığı gün olarak tanımlanan Küresel Limit Aşım Günü, bu yıl 1 Ağustos'a geriledi.
Global Footprint Network (Küresel Ayak İzi Ağı) tarafından sağlanan veriler, insanların doğal kaynakları yılın ilk yedi ayında tükettiğini ortaya koyuyor. Bu tarih, geçen yılki Limit Aşım Günü'nden bir gün önceye denk geliyor.
Başka bir deyişle, insanlar bugünden itibaren dünyanın yıl içinde yeniden üretebileceği biyokapasiteden fazlasını tüketmeye başlayacak. Yani geleceğe borçlanmış olacak.
DÜNYA LİMİT AŞIM GÜNÜ:
İnsanlık 1 yıllık doğal kaynağı 7. ayın sonunda tüketti
Büyüme yarışını bırakmak
WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) bu yıl Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunlarına denk gelen Limit Aşım Günü'nü “Doğal kaynak tüketimi bir spor olsa, insanlık olimpiyat rekoru kırardı” sözleriyle değerlendirdi.
WWF-Türkiye Genel Müdürü Ömür Kula, insanların gidişatı tamamen tersine çevirmesi gerektiğine dikkat çekerek “Büyüme yarışını bırakıp, kaynak tüketimini tersine çevirme yarışına girmeliyiz. Ülkelerin ekonomik kalkınmayla övünmeleri, doğal kaynakları tüketmekle övünmeleriyle neredeyse aynı şey. Bu kazanma hırsını sporculara bırakalım; gezegeni iyileştirmek, yaşamı sürdürmek ve doğal kaynakları restore etmek için hırslanalım,” çağrısında bulundu.
Öneriler
50 yılı aşkın süredir dünyanın doğal kaynakları, insanlığın tüketim hızına yetişemiyor. Bu durum küresel düzeyde biyolojik çeşitliliğin azalmasına, atmosferde sera gazının artmasına, gıda ve enerji krizlerinin derinleşmesine neden oluyor.
Sıcak hava dalgaları, kuraklık gibi aşırı hava olaylarından kaynaklı büyük orman yangınları, seller gibi tüm canlıların hayatını tehlikeye atan afetlerin görülme sıklığı artıyor.
Küresel Ayak İzi Ağı'na göre, Limit Aşım Günü'nü ileri kaydırmak için alınabilecek en etkili yöntemlerden biri otomobil kullanımını azaltmak. Otomobil kullanımı kaynaklı karbon ayak izi yüzde 50 azaltılıp, mesafenin üçte biri toplu taşıma, kalanı da yürüyerek veya bisikletle kat edilirse Dünya Limit Aşım Günü 13 gün ötelenebilir.
Karbon ayak izi insanlığın ekolojik ayak izinin yüzde 60'ını oluşturuyor.
Fosil yakıtları aşamalı olarak azaltarak terk etmek, yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmek hem gezegen için hem de stratejik ve mali açıdan en iyi rota. Öyle ki insanlığın Ekolojik Ayak İzi'nin yüzde 50 oranında azaltılması, Dünya Limit Aşım Günü'nü 93 gün yani minimum üç aydan fazla öteleyebilir. (TY)