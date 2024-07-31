İnsanlığın o yıl için gezegenin sağlayabileceği yenilenebilir kaynakları tükettiği ve doğanın o yıl boyunca yenileyebileceği kaynak miktarını aştığı gün olarak tanımlanan Küresel Limit Aşım Günü, bu yıl 1 Ağustos'a geriledi.

Global Footprint Network (Küresel Ayak İzi Ağı) tarafından sağlanan veriler, insanların doğal kaynakları yılın ilk yedi ayında tükettiğini ortaya koyuyor. Bu tarih, geçen yılki Limit Aşım Günü'nden bir gün önceye denk geliyor.

Başka bir deyişle, insanlar bugünden itibaren dünyanın yıl içinde yeniden üretebileceği biyokapasiteden fazlasını tüketmeye başlayacak. Yani geleceğe borçlanmış olacak.

DÜNYA LİMİT AŞIM GÜNÜ: İnsanlık 1 yıllık doğal kaynağı 7. ayın sonunda tüketti

Büyüme yarışını bırakmak

WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) bu yıl Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunlarına denk gelen Limit Aşım Günü'nü “Doğal kaynak tüketimi bir spor olsa, insanlık olimpiyat rekoru kırardı” sözleriyle değerlendirdi.

WWF-Türkiye Genel Müdürü Ömür Kula, insanların gidişatı tamamen tersine çevirmesi gerektiğine dikkat çekerek “Büyüme yarışını bırakıp, kaynak tüketimini tersine çevirme yarışına girmeliyiz. Ülkelerin ekonomik kalkınmayla övünmeleri, doğal kaynakları tüketmekle övünmeleriyle neredeyse aynı şey. Bu kazanma hırsını sporculara bırakalım; gezegeni iyileştirmek, yaşamı sürdürmek ve doğal kaynakları restore etmek için hırslanalım,” çağrısında bulundu.