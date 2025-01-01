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Yayın Tarihi: 1 Ocak 2025 11:36
 ~ Son Güncelleme: 1 Ocak 2025 11:43
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Doğal gaz abonelik ücretlerine zam yürürlüğe girdi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, doğal gaz dağıtımında abonelik, bağlantı ve hizmet bedellerine zam yaptı. Karar, Resmi Gazete yayımlandı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Doğal gaz abonelik ücretlerine zam yürürlüğe girdi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), doğal gaz dağıtımında bağlantı ve hizmet bedellerinin üst sınırlarını tespit etti.

EPDK'nin konuyla ilgili kurul kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Karara göre, doğal gaz dağıtım şirketlerinin 2025 yılı için uygulayacağı abone bağlantı bedelinde üst sınır 6 bin 154 lira olacak.

İlave abone bağlantı bedeli 100 metrekare için 5 bin 353 lira, bağlantı kontrol ve onay bedeli ilk 100 metre için 3 bin 471 lira olarak belirlendi.

Ön ödemeli sayaç değişim bedeli 1630 lira, sayaç açma kapama bedeli 157 lira olarak tespit edildi. İç tesisat işlem bedeli ise 92 lira ile 2 bin 118 lira arasında değişecek.

Karar, 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

(RT)

Haber Yeri
İstanbul
doğalgaz
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