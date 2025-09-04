Doğa savunucusu Reşit Kibar, ölüm yıldönümünde anıldı

Artvin’in Cankurtaran mevkiinde, 3 Eylül 2024’te EFOR maden şirketinin ağaç kesimini engellemeye çalışan üç doğa savunucusuna, şirketle bağlantılı olduğu iddia edilen M.U. isimli şahıs tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda, doğa savunucusu Reşit Kibar, hayatını kaybetti.

Kibar, dün (3 Eylül) mezarının başında anıldı.

Cankurtaran Yaşam Savunması’nın çağrısıyla Cankurtaran köyünde bir araya gelenler Reşit “Kibar’ın yolundayız, Karadeniz’i sermayenin talanına teslim etmeyeceğiz” yazılı pankartla Kibar’ın vurulduğu ormanlık alana yürüdü.

sendika.org’da yer alan habere göre, burada yapılan ağaç dikiminin ardından Kibar’ın mezarına karanfil bırakıldı.

"Reşit Kibar: Herkesin abisi, dayısı"

Hopa halkı, Cankurtaran bölgesinde ormanlarına ve yaşam alanlarına sahip çıkarken hayattan kopartılan #ReşitKibar için, katledilişinin birinci yılında sokakta! pic.twitter.com/A06ZS99mFh — Eren Dağıstanlı (@erendagistanli) September 3, 2025

Hepimiz Reşit’iz

Mezar başında konuşan Kibar’ın kardeşi Ali Şükrü Kibar, şöyle dedi:

“365 gün diyoruz; ama inanın çok zor. Ailem adına yeğenlerim, ablalarım, köylüm adına bugün burada olan, 3 Eylül’den 3 Eylül’e mücadelemize güç veren herkese teşekkür ederim. Söylenecek çok şey var ama inanın acımızdan kendimizi susturuyoruz.

“Konuşmak istiyoruz ama öfkemize yenik düşeriz diye çok konuşmak da istemiyoruz. Sadece acımızla birlikte süreci güçlü bir şekilde yürütmek, güçlendirmek, var olmak için mücadele ediyoruz. Hepimiz Reşit’iz.” (TY)