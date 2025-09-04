ENGLISH KURDÎ
Yayın Tarihi: 4 Eylül 2025 11:50
 ~ Son Güncelleme: 4 Eylül 2025 12:01
2 dk Okuma

Doğa savunucusu Reşit Kibar, ölüm yıldönümünde anıldı

Kibar’ın kardeşi Ali Şükrü Kibar: “Konuşmak istiyoruz ama öfkemize yenik düşeriz diye çok konuşmak da istemiyoruz.”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Doğa savunucusu Reşit Kibar, ölüm yıldönümünde anıldı
Fotoğraf: Umut-Sen Karadeniz

Artvin’in Cankurtaran mevkiinde, 3 Eylül 2024’te EFOR maden şirketinin ağaç kesimini engellemeye çalışan üç doğa savunucusuna, şirketle bağlantılı olduğu iddia edilen M.U. isimli şahıs tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda, doğa savunucusu Reşit Kibar, hayatını kaybetti.

Kibar, dün (3 Eylül) mezarının başında anıldı.

Cankurtaran Yaşam Savunması’nın çağrısıyla Cankurtaran köyünde bir araya gelenler Reşit “Kibar’ın yolundayız, Karadeniz’i sermayenin talanına teslim etmeyeceğiz” yazılı pankartla Kibar’ın vurulduğu ormanlık alana yürüdü.

sendika.org’da yer alan habere göre, burada yapılan ağaç dikiminin ardından Kibar’ın mezarına karanfil bırakıldı.

"Reşit Kibar: Herkesin abisi, dayısı"
"Reşit Kibar: Herkesin abisi, dayısı"
5 Eylül 2024

Hepimiz Reşit’iz

Mezar başında konuşan Kibar’ın kardeşi Ali Şükrü Kibar, şöyle dedi:

“365 gün diyoruz; ama inanın çok zor. Ailem adına yeğenlerim, ablalarım, köylüm adına bugün burada olan, 3 Eylül’den 3 Eylül’e mücadelemize güç veren herkese teşekkür ederim. Söylenecek çok şey var ama inanın acımızdan kendimizi susturuyoruz.

“Konuşmak istiyoruz ama öfkemize yenik düşeriz diye çok konuşmak da istemiyoruz. Sadece acımızla birlikte süreci güçlü bir şekilde yürütmek, güçlendirmek, var olmak için mücadele ediyoruz. Hepimiz Reşit’iz.” (TY)

reşit kibar artvin cankurtaran savunması maden şirketleri Karadeniz ekoloji mücadeleleri
ilgili haberler
Reşit Kibar davası ertelendi
18 Nisan 2025
/haber/resit-kibar-davasi-ertelendi-306567
Öldürülen Reşit Kibar anısına yaşam nöbeti çağrıları
5 Ekim 2024
/haber/oldurulen-resit-kibar-anisina-yasam-nobeti-cagrilari-300429
Halkevleri Reşit Kibar için Çevre Bakanlığı önünde
4 Ekim 2024
/haber/halkevleri-resit-kibar-icin-cevre-bakanligi-onunde-300387
"Reşit Kibar: Herkesin abisi, dayısı"
5 Eylül 2024
/haber/resit-kibar-herkesin-abisi-dayisi-299335
Emine Büyüknohutçu’dan Reşit Kibar ile ilgili açıklama
5 Eylül 2024
/haber/emine-buyuknohutcudan-resit-kibar-ile-ilgili-aciklama-299325
Hopa'da Reşit Kibar için kitlesel cenaze töreni
4 Eylül 2024
/haber/hopa-da-resit-kibar-icin-kitlesel-cenaze-toreni-299312
"Dün Metin Lokumcu bugün Reşit Kibar, direnişleri direnişimizdir”
4 Eylül 2024
/haber/dun-metin-lokumcu-bugun-resit-kibar-direnisleri-direnisimizdir-299304
Artvin'de Reşit Kibar’ı öldüren Muhammet Ustabaş tutuklandı
4 Eylül 2024
/haber/artvin-de-resit-kibari-olduren-muhammet-ustabas-tutuklandi-299301
Hopa'da halk öldürülen köylü Reşit Kibar için sokağa çıktı
3 Eylül 2024
/haber/hopa-da-halk-oldurulen-koylu-resit-kibar-icin-sokaga-cikti-299292
