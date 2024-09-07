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Yayın Tarihi: 7 Eylül 2024 11:51
 ~ Son Güncelleme: 7 Eylül 2024 12:18
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Doğa savunucusu Dursun Ali Koyuncu tutuklandı

Hopa Halkevi: "Dursun Ali Koyuncu arkadaşımız mahkeme tarafından hiçbir gerekçe gösterilmeden tutuklandı."

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Doğa savunucusu Dursun Ali Koyuncu tutuklandı
Fotoğraf: Hopa Halkevi

Artvin Cankurtaran’daki çevre mücadelesinde öne çıkan ve Reşit Kibar’ın öldürüldüğü silahlı saldırıda hedef alınanlar arasında yer alan Artvin Halkevi yöneticisi Dursun Ali Koyuncu, sabah saatlerinde ev baskınıyla jandarma ve polis tarafından gözaltına alındı.

Sendika.Org'un aktardığına göre, Koyuncu, savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Hopa Halkevi, Koyuncu'nun tutuklanmasının ardından "Dursun Ali Koyuncu arkadaşımız mahkeme tarafından hiçbir gerekçe gösterilmeden tutuklandı. Dursun Ali’nin öfkesiyle bu kenti yağmacı çetelere ve işbirlikçi mahkemelere bırakmayacağız!" dedi.

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Koyuncu, dün (6 Eylül) Borçka Orman İşletme Müdürlüğü önünde Çifteköprülülerle birlikte düzenlenen eylemde konuşmuş, müdürlüğe ağaç kesimlerine karşı dilekçeleri teslim ettikten sonra “Uyarıyoruz, bir kişi daha ağaç kesimi için ormanlarımıza girmeyecek,” demişti.

Koyuncu 7 Temmuz 2024'te de Cankurtaran’da ormanı tahrip edecek projelere karşı çıktığı için gözaltına alınmıştı. (TY)

reşit kibar cankurtaran savunması artvin silahlı saldırı dursun ali koyuncu
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