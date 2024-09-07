Doğa savunucusu Dursun Ali Koyuncu tutuklandı

Artvin Cankurtaran’daki çevre mücadelesinde öne çıkan ve Reşit Kibar’ın öldürüldüğü silahlı saldırıda hedef alınanlar arasında yer alan Artvin Halkevi yöneticisi Dursun Ali Koyuncu, sabah saatlerinde ev baskınıyla jandarma ve polis tarafından gözaltına alındı.

Sendika.Org'un aktardığına göre, Koyuncu, savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Hopa Halkevi, Koyuncu'nun tutuklanmasının ardından "Dursun Ali Koyuncu arkadaşımız mahkeme tarafından hiçbir gerekçe gösterilmeden tutuklandı. Dursun Ali’nin öfkesiyle bu kenti yağmacı çetelere ve işbirlikçi mahkemelere bırakmayacağız!" dedi.

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Halkevleri Temsilcimiz Dursun Ali Koyuncu bu sabah çok sayıda polis, jandarma tarafından evine yapılan operasyonla gözaltına alınmıştır.



Dursun Ali Koyuncu gerçekleri tüm çıplaklığıyla anlattığı içim gözaltına alınmıştır!



Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz… pic.twitter.com/oi8LuKDQMx — Hopa Halkevi (@HopaHalkevi) September 7, 2024

Koyuncu, dün (6 Eylül) Borçka Orman İşletme Müdürlüğü önünde Çifteköprülülerle birlikte düzenlenen eylemde konuşmuş, müdürlüğe ağaç kesimlerine karşı dilekçeleri teslim ettikten sonra “Uyarıyoruz, bir kişi daha ağaç kesimi için ormanlarımıza girmeyecek,” demişti.

Koyuncu 7 Temmuz 2024'te de Cankurtaran’da ormanı tahrip edecek projelere karşı çıktığı için gözaltına alınmıştı. (TY)