Doğa Koleji: Eğitim öğretim kesintisiz devam edecek

İstanbul'da Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında Can Holding yöneticileri Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ’ın da aralarında olduğu 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

“Suç örgütü kurmak”, “kaçakçılık”, “dolandırıcılık” ve “kara para aklama” suçlamalarından yapılan operasyon kapsamında Can Holding'e ait İstanbul Bilgi Üniversitesi, Doğa Koleji, Habertürk, Bloomberg HT ve Show TV de dahil 121 şirkete el kondu.

Doğa Koleji’nde in ulaştığımız üst düzey bir yetkili, yaşanan gelişmeler ardından bilgi verdi. Soruşturmanın eğitim öğretimi etkilemeyeceğini ifade eden yetkili, şu an kendilerine soruşturmanın detayları ile ilgili bilgi ulaşmadığını belirtti.

Kolej tarafından gerekli açıklamanın yapılacağını aktaran yetkili, daha önce kendilerine ulaşan bilgi olmadığını söyledi.

"Güven ortamı muhafaza edilecek"

Can Holding’den de şu açıklama yapıldı:

"İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, mahkeme kararıyla Can Holding’e bağlı 121 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyım olarak atanmıştır.

Bu dönemde TMSF’nin temel amacı, şirket çalışanlarının ve üçüncü tarafların haklarının korunması ile tüm işleyişin aksamadan sürdürülmesidir. Bu amaçla şirket yöneticileriyle de görüşmeler yapılmıştır.

Sorumluluğumuz altındaki tüm şirketler, mevzuatın gerektirdiği şekilde “basiretli tacir” anlayışıyla idare edilerek istikrar ve güven ortamı muhafaza edilecektir.

Ayrıca grup bünyesinde faaliyet gösteren eğitim kurumları, kamu sorumluluğu bilinciyle yönetilecektir. Eğitim faaliyetleri kesintiye uğramadan devam edecek olup öğrencilerimizin eğitimi, öğretmenlerimizin katkısı ve velilerimizin desteğiyle güven içinde sürdürülecektir."

Bilgi Üniversitesi: Eğirim devam edecek

İstanbul Bilgi Üniversitesi, Can Holding'e bağlı şirketler ve kuruluşlara yönelik operasyonlara ilişkin "İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin akademik ve idari faaliyetleri herhangi bir kesintiye uğramadan sürdürülmekte, eğitim-öğretim süreçleri planlandığı şekilde devam etmektedir" açıklamasını yaptıç

Milli Eğitim Bakanlığı: Öğrenci, öğretmen ve veliler için endişeye mahal bir durum söz konusu değil

Can Holding’e yönelik yürütülen soruşturma kapsamındaki el konulan Doğa Koleji için açıklama yaptı. Açıklama özetle şöyle:

“Adı geçen soruşturma kapsamında yer alan “Doğa Koleji” özel okullarında eğitim öğretim süreçleri aksamadan kesintisiz devam edecektir. Öğrenci, öğretmen ve veliler için endişeye mahal bir durum söz konusu değildir.

Süreç, Bakanlığımızca yakından takip edilmekte olup gerekli durumlarda kamuoyu gelişmelerden haberdar edilecektir”

(GÖ/EMK)