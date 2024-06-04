Documentarist 8-13 Haziran'da

Documentarist 17. İstanbul Belgesel Günleri 8-13 Haziran tarihleri arasında düzenleniyor.

Mekanlar: Fransız Kültür Merkezi, Aynalı Geçit, Metrohan, Hope Alkazar, Pera Müzesi ve Yapı Kredi Kültür Sanat Merkezi.

Festivalde, 3x3 bölümünün üç önemli yönetmeni İstanbul'a geliyor: Jean-Gabriel Périot, Hubert Sauper ve Laila Pakalnina. Festivalde ayrıca Ustaya Saygı: Johan van der Keuken-II, Başka Dünya Yok, Uluslararası Panorama, Türkiye Panorama, AnimaDoc gibi bölümlere dağılmış 70’ten fazla film gösterilecek.

Festival programının en geniş kısmını oluşturan 'Türkiye Panorama' bölümünde son iki yılda yapılmış 28 yeni belgesel gösteriliyor.

Festival kapsamında gerçekleşecek yan etkinliklerden biri de Susma Bitsin Platformu ile birlikte yapılan 'Sinema Sektöründe Cinsel Şiddetle Mücadele Yöntemleri' konulu forum.

Uluslararası Panorama dışında geleneksel Canlandırma Belgesel (AnimaDoc) bölümünün de seyirciyle buluşacağı Documentarist, yarışma içermemekle birlikte her zamanki gibi özel ödüller de veriyor. Bu sene İmre Azem'in elinden çıkma bir ödül heykelciğine kavuşan ve festivale ilk ya da ikinci filmleriyle katılan Türkiyeli yönetmenlerden birine verilecek olan Johan van der Keuken Yeni Yetenek Ödülü adaylarını Ceylan Özgün Özçelik, N. Buket Cengiz ve Ekin İlkbağ'dan oluşan jüri değerlendirecek.

İlk kez geçen sene verilmeye başlanan Kurgu, Görüntü ve Ses Tasarımı Ödülleri'nin Kurgucular Dayanışması önerileriyle oluşturulan bu yılki jürisi ise görüntü yönetmeni Koray Kesik, kurgucu Özlem Sarıyıldız ve ses tasarımcısı Murat Şenürkmez'den oluşuyor.

İlk toplu gösterim seçkisi 2014 yılında 7. Documentarist İstanbul Belgesel Günleri’nde yapılan ve 40 yıla yayılan sinema kariyerinde 50’den fazla belgesele ve birçok kitaba imza atan Johan van der Keuken’in yedi filmi "Ustaya Saygı" bölümü kapsamında izleyicisiyle buluşacak.

Documentarist bu yıl 3x3 bölümünde 3 önemli yönetmeni ağırlıyor: Laila Pakalnina Jean-Gabriel Periot ve Hubert Sauper.

Festival programı için burayı tıklayın.(AÖ)