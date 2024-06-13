Documentarist 17. İstanbul Belgesel Günleri ödülleri açıklandı

8 Haziran'da başlayan ve bu akşam sona erecek olan Documentarist 17. İstanbul Belgesel Günleri'nde jüriler gerekçeli kararlarını açıkladı.

Bu yılın Johan van der Keuken Yeni Yetenek Ödülü Nagehan Uskan'ın “Sweet Home Adana” filmine, Jüri Özel Ödülü ise Ceren Özkanlı Samlı ve Erinç Durlanık'ın yönettiği “Kraliçenin İlüzyonu”na verildi.

Berke Baş'ın yönettiği “Dargeçit” En İyi Kurgu ve En İyi Görüntü dalında iki ödül birden alırken, Şirin Bahar Demirel'in filmi “Zarafet ve Şiddet Arasında” En İyi Ses Ödülü'nün sahibi oldu.

Dünyadan ve Türkiye'den 70'ten fazla filmin gösterildiği; Jean-Gabriel Périot, Hubert Sauper, Laila Pakalnina, Noshka van der Lely, Agnieszka Zwiefka gibi belgeselcilerin ağırlandığı 17. Documentarist'in ödülleri bu akşam 20.00'da Metrohan'da yapılacak törenle sahiplerine verilecek.

Haksızlığın izinde: Dargeçit

Gerekçeli kararlar

N. Buket Cengiz, Ceylan Özgün Özçelik ve Ekin İlkbağ'dan oluşan JvdK Yeni Yetenek Ödülü jürisi, “Köklerine yaptığı yolculuğun kişisel hikâyesini toplumsal bellek konusunun farklı katmanları içinden geçerek anlatmayı başardığı, görüntü ve ses öğelerini yetkinlikle kullanırken dini ve etnik asimilasyonun kuşaklar arasındaki transferini, bir yandan edebiyat alıntıları diğer yandan mizah unsurlarından yararlandığı özgün bir perspektifle sunduğu” gerekçesiyle “Sweet Home Adana” filmine verme kararı aldı.

Jüri “Kraliçenin İllüzyonu”nu ise “Benlik, cinsiyet, cinsel kimlik üzerine cesur sorularını etkili bir görsel dil ve ses dünyası aracılığı ile sormayı başardığı için” Mansiyon Ödülü’ne değer buldu.

Koray Kesik, Özlem Sarıyıldız ve Murat Şenürkmez'den oluşan Kurgu, Görüntü ve Ses Tasarımı Ödülleri jürisi “Dargeçit” filmine “Uzun süreli ve zorlu bir sürecin hikâyesini, teknik bir ustalık ve duygusal bir derinikle ve odaklandığı detaylar vesilesiyle belgeselin öznelerinin politik öznelliğinin altını çizen içgörülü ve duru bir rejimle anlattığı için” En İyi Kurgu Ödülü, “anlattığı hikâyeyi takip esasına dayalı bir görüntü estetiği kurma becerisi ve izleyiciyi mekanların içine çekerek bir yakınlık ve aciliyet hissi yaratma konusundaki etkileyici kamera kullanımı nedeniyle” de En İyi Görüntü Ödülü vermeye karar verdi.

Jüri En İyi Ses Tasarımı Ödülü'nü ise “Zarafet ve Şiddet Arasında” filmine, “Sesi sadece arka planda kalan bir unsur olmaktan çıkarıp anlatımın kurucu bir öğesi haline getiren minimal ses tasarımı nedeniyle” verdiğini açıkladı. (TY)