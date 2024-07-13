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Yayın Tarihi: 13 Temmuz 2024 08:30
 ~ Son Güncelleme: 13 Temmuz 2024 10:23
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Doç. Dr. Doğan Kalafat kimdir?

Eski Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi Müdürü Doç. Dr. Doğan Kalafat, 11 Temmuz 2024’te hayatını kaybetti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Doç. Dr. Doğan Kalafat kimdir?
*Doç. Dr. Doğan Kalafat

Van Erciş’te 26 Mayıs 1959'da doğan Doğan Kalafat, 1984'te Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Sismoloji Laboratuvarı'nda jeofizikçi olarak görevine başladı, aynı bölümde laboratuvar şefi olarak 2004'e kadar görev yaptı.

Ardından Ulusal Deprem İzleme Merkezi Müdürü olan ve 2015'e kadar bu görevini sürdüren Kalafat, 2015'te başladığı Bölgesel Deprem Tsunami İzleme Merkezi Müdürlüğü görevine geçen haziran ayına kadar devam etti.

Bugüne kadar Türkiye'de jeofizik biliminin gelişmesine ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü çalışmalarına birçok katkıda bulunan Doç. Dr. Kalafat, ülkede uydu sistemleriyle ilk geniş bant sismik fayların araştırılmasına öncülük etti.

Doç. Dr. Doğan Kalafat, "Deprem Yerinin Belirlenmesi", "Sismogramın Analizi ve Okunması", "Sismik Ağın Kurulması Sismik İstasyonlar İçin Büyüklük Denklemlerinin Hesaplanması", "İki Merkezli Çözümler İçin Yerel Kabuk Yapısının Araştırılması", "Deprem Kataloğu Çalışmaları", "Fay Düzlemi Çözümü/Moment Tensör İnversiyon Çalışmaları", "Makrosismik Çalışmalar", "Jeolojik Saha Gözlemi" konularında çalışmalar gerçekleştirdi.

(VC)

doğan kalafat kandilli rasathanesi
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