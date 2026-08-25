TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 25.08.2026 11:48 25 Tebax 2026 11:48
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 25.08.2026 11:53 25 Tebax 2026 11:53
Xwendin Xwendin:  2 xulek

DMME, biryara xwe ya ji bo Osman Kavala aşkere dike

Daireya Mezin a DMMEyê, biryara xwe ya li ser serlêdana duyemîn a Osman Kavala ku ji sala 2017an vir ve girtî ye, îro aşkere dike.

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku
Dîmenê mezin bike
DMME, biryara xwe ya ji bo Osman Kavala aşkere dike
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Daireya Mezin a Dadgeha Mafên Meravan a Ewropayê (DMME), biryara xwe ya ji bo serlêdana duyemîn a Osman Kavala ku ji sala 2017an vir ve di girtîgehê de ye, îro aşkere dike.

Di serlêdanê de, behsa îdiayên binpêkirinê yên têkildarî pêvajoya darizandinê û girtîmayîna piştî biryara DMMEyê ya sala 2019an a binpêkirinê, hatiye kirin.

Tê çaverêkirin ku Daireya Mezin a Dadgeha Mafên Meravan a Ewropayê biryara xwe ya li ser serlêdana duyemîn a Osman Kavala ku di 18ê Kanûna Paşîn a 2024an de kiribû, aşkere bike. Danişîna têkildarî serlêdana Kavala di 25ê Adara 2026an de pêk hatibû.

DMMEyê di 10ê Kanûna Pêşîn a 2019an de biryar dabû ku girtîmayîna Kavala xala 5an û 18an a Peymana Mafên Meravan a Ewropayê binpê dike û divê ew demildest serbest were berdan. Komîteya Wezîran a Konseya Ewropayê jî ji ber ku biryar nehat bicihanîn prosedûra binpêkirinê dabû destpêkirin û DMMEyê di 11ê Tîrmeha 2022an de biryar dabû ku Tirkiyeyê berpirsiyariyên xwe yên li gorî Peymanê bi cih neanîne.

Kavala di doza Parka Geziyê de di 25ê Nîsana 2022an de bi tohmeta ku "Hewl daye Hikûmeta Komara Tirkiyeyê ji holê rake" bi cezayê girankirî yê hetahetayî hatibû mehkûmkirin. Ev biryar di 28ê Îlona 2023an de ji aliyê Dadgeha Bilind ve hatibû erêkirin.

(HA/AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
Osman Kavala biryara DMMEyê Dadgeha Mafên Mirovan a Ewropayê (DMME) Doza Geziyê
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê