ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 12 Eylül 2025 17:28
 ~ Son Güncelleme: 12 Eylül 2025 17:36
1 dk Okuma

DMM, köprü ve otoyolların özelleştirileceği iddialarını yalanlayamadı

Boğaziçi (15 Temmuz) ve Fatih Sultan Mehmet köprüsü ile dokuz otoyolun özelleştirileceğine dair iddialara karşı DMM "Devletin yatırım yükünü azaltacak alternatif finansman yöntemleri araştırılıyor." dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
DMM, köprü ve otoyolların özelleştirileceği iddialarını yalanlayamadı

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Bloomberg’in Boğaziçi (15 Temmuz) ve Fatih Sultan Mehmet köprüsü ile dokuz otoyolun özelleştirileceğine dair haberine ilişkin dört gün sonra açıklama yaptı.

Otoyol ve köprülerin ‘satışının’ hukuken mümkün olmadığını belirten DMM, mülkiyetin devlette kalıp yalnızca belirli süreyle işletme ve bakım hakkının özel sektöre devrinin (özelleştirme) söz konusu olabileceğini kaydetti. Ardından da şöyle dedi:

“Orta Vadeli Plan’da yer alan özelleştirme gelir hedefi köprü ve otoyolların mülkiyet devrini değil, işletme hakkı devirlerinden sağlanacak gelirleri kapsamaktadır. İddialara konu işlem ise bir satış değil, finansal ve teknik danışmanlık hizmeti alımı sürecidir.

Bu süreçte dünya örnekleri incelenmekte, adil ve şeffaf ücretlendirme modelleri geliştirilmekte, devletin yatırım yükünü azaltacak alternatif finansman yöntemleri araştırılmakta ve kamu yararını en üst düzeyde koruyacak stratejiler oluşturulmaktadır.”

Bloomberg’den köprüler satışa çıkarıldı iddiası
Bloomberg’den köprüler satışa çıkarıldı iddiası
8 Eylül 2025

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
özelleştirme özelleştirme idaresi başkanlığı boğaziçi köprüsü fatih sultan mehmet köprüsü
ilgili haberler
Bloomberg’den köprüler satışa çıkarıldı iddiası
8 Eylül 2025
/haber/bloombergden-kopruler-satisa-cikarildi-iddiasi-311284
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Bloomberg’den köprüler satışa çıkarıldı iddiası
8 Eylül 2025
/haber/bloombergden-kopruler-satisa-cikarildi-iddiasi-311284
Sayfa Başına Git