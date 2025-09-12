DMM, köprü ve otoyolların özelleştirileceği iddialarını yalanlayamadı

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Bloomberg’in Boğaziçi (15 Temmuz) ve Fatih Sultan Mehmet köprüsü ile dokuz otoyolun özelleştirileceğine dair haberine ilişkin dört gün sonra açıklama yaptı.

Otoyol ve köprülerin ‘satışının’ hukuken mümkün olmadığını belirten DMM, mülkiyetin devlette kalıp yalnızca belirli süreyle işletme ve bakım hakkının özel sektöre devrinin (özelleştirme) söz konusu olabileceğini kaydetti. Ardından da şöyle dedi:

“Orta Vadeli Plan’da yer alan özelleştirme gelir hedefi köprü ve otoyolların mülkiyet devrini değil, işletme hakkı devirlerinden sağlanacak gelirleri kapsamaktadır. İddialara konu işlem ise bir satış değil, finansal ve teknik danışmanlık hizmeti alımı sürecidir.

Bu süreçte dünya örnekleri incelenmekte, adil ve şeffaf ücretlendirme modelleri geliştirilmekte, devletin yatırım yükünü azaltacak alternatif finansman yöntemleri araştırılmakta ve kamu yararını en üst düzeyde koruyacak stratejiler oluşturulmaktadır.”

Bloomberg’den köprüler satışa çıkarıldı iddiası

(HA)