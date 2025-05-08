DMM: İmamoğlu'nun X hesabı serbest kalana kadar kapalı kalacak

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun X hesabının erişime engellenmesiyle ilgili açıklama yaptı.

DMM sansürü “İmamoğlu’nun paylaşımları kendisinin yapmaması ve kamu düzenine zarar vermesi” olarak gerekçelendirdi.

İmamoğlu’nun tutukluluğunu sona erinceye kadar hesabın erişimine kapalı kalacağını duyurdu:

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklama şöyle:

"Tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun X hesabından, 24 Nisan 2025 günü yapılan paylaşımın, TCK.'nın 214. maddesinde düzenlenen suç işlemeye alenen tahrik suçunu oluşturabileceği değerlendirilerek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatılmıştır.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen başka bir soruşturma kapsamında tutuklu bulunan şüpheli Ekrem İmamoğlu'nun, X hesabından yapılan paylaşımları kendisin yapmaması ve kamu düzenine zarar vermesi nedeniyle; tutukluluğunun sona ermesine kadar (tedbiren) X hesabının erişime engellenmesi için; 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunun 8/2 delaletiyle aynı kanunun 8/A maddesi uyarınca karar verilmesi, Kararın hem Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumuna (BTK) hem de Erişim Sağlayıcıları Birliğine (ESB) gönderilmesi talep edilmiştir.

Talep, İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliğince incelenmiş; yapılan incelemede hesabın tamamına yönelik erişimin engellenmesi kararı verilmeden teknik olarak söz konusu ihlale ilişkin içeriğe erişimin engellenmesi mümkün olamayacağı gözetilerek 5651 Sayılı Kanunun 8/A maddesinin 1. ve 3. fıkraları uyarınca şüpheli Ekrem İmamoğlu'na ait X hesabının erişimin engellenmesine karar vermek gerekmiştir.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 24 Nisan 2025 tarihli talebi ve 5651 Sayılı Kanunun 8/A maddesinin 3. fıkrası uyarınca İmamoğlu'nun X hesabına erişimin engellenmesine, Kararın bir örneğinin 5651 Yasanın 8/A maddesinin 1. fırkası uyarınca gereği yapılmak üzere BTK ve ESB'ye gönderilmesine, Kararın, 5651 Sayılı Yasanın 8/A maddesinin 1. fırkası uyarınca derhal, en geç 4 saat içinde yerine getirilmesine, İki hafta içerisinde itiraz yolunun açık olacağına 24.04.2025 tarihinde karar verilmiştir. X platformu, 24 Nisan 2025 tarihli yargı kararının ardından, Ekrem İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli getirmiştir."

Altıparmak: DMM kararın ne kadar hukuka aykırı olduğunu ilan etti

Hukukçu Prof. Kerem Altıparmak, DMM'nin açıklamasının dezenformatik olduğunu söyledi. DMM'nin açıklamayla sansür kararının hukuka aykırı olduğunu ilan ettiğini belirtti.

5651 Sayılı Yasanın 8/A hükmünün bir adli kontrol tedbiri olmadığını ifade eden Altıparmak "Bu nedenle bir ceza muhakemesi önlemi de değildir. Bu hüküm bir idari kolluk tedbirini öngörüyor. Bu nedenle 'Tutukluluğunun sona ermesine kadar (tedbiren) X hesabının erişime engellenmesi' diye bir müessese ceza muhakemesi ile ilgisi olmayan 8/A kapsamında alınamaz. Adli kolluk tedbiri niteliğinde olan erişim engelleme tedbiri aynı yasanın 8. maddesinde düzenlenmiştir. Ancak bu madde de hangi suçlara ilişkin olarak adli kolluk tedbiri olarak erişim engelleme kararı verilebileceğini düzenliyor ve TCK'nın 214. maddesi bunlar arasında sayılmıyor. Bunu bilen savcılık ve hakim 8 ile 8/A'yı harmanlayıp ortaya karışık bir hüküm çıkarmış. Geçen gün paylaştığım gibi her gün 50 ila 100 arasında karar veren sulh ceza hakimliği denen garip mekanizmanın zaten bu tür ayrıntıları incelemeye yetecek bir kapasitesi yok. Ama ortada bir yargı kararı varmış gibi gözüksün diye bu kararları bu mekanizma alıyor." diye konuştu.

Ekrem İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli

(HA)