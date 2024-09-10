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Yayın Tarihi: 10 Eylül 2024 12:26
 ~ Son Güncelleme: 10 Eylül 2024 12:26
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DMD hastalarından ‘İlaçlarımız ödeme kapsamına alınsın’ çağrısı

Duchenne Kas Hastalığı ile Mücadele Derneği Başkanı Sadullah Erol: “Çocuklarımızı yaşatmak için ilaç talep ediyoruz.”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
DMD hastalarından ‘İlaçlarımız ödeme kapsamına alınsın’ çağrısı
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Genellikle oğlan çocuklarında görülen, genetik kalıtımlı ve ilerleyici bir kas hastalığı olarak bilinen Duchenne Musküler Distrofi (DMD) ile mücadele edenler ve yakınları ilaçlarının devlet tarafından karşılanmasına yönelik taleplerini duyurmak için dün (9 Ağustos) bir araya geldi.

Sağlık Bakanlığı önündeki alanda toplanan hasta ve yakınları, ellerinde "5 bin DMD hastası evladımız FDA onaylı ilaçlarını bekliyor", "Küçük bir adım, büyük bir umut. Umuda destek ol" yazılı pankartlar taşıdı. Bazı aileler eyleme, DMD hastası çocuklarıyla katıldı.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, Duchenne Kas Hastalığı ile Mücadele Derneği Başkanı Sadullah Erol, burada yaptığı konuşmada, bu zamana kadar başına gelenlerin dışında çok az kişinin fark ettiği bir hastalık olan DMD'yi önce devletin ilgili makamlarının fark etmesi gerektiğini söyledi.

Söz konusu hastalığın, yürürken sürekli düşülen ve ilerleyen yaşlarda ayağa kalkamamaya sebep olan "yürümeyi unutturan" genetik bir kas hastalığı olduğunu ifade eden Erol, "DMD hastalığı her 3 bin 500 erkek çocuğunda bir görülmektedir. Dünyada yılda 20 bin DMD'li çocuğun doğduğu varsayılmaktadır. Hastalık, çocukluk çağında belirti göstermeye başlar. Bu çocuklarımız 6 veya en fazla 7 yaşına kadar hayatını bağımsız idare edebilirler. 8 yaş ve sonrası hastalık çok hızlı ilerleme dönemine girmektedir. 10'lu yaşlara geldiklerinde ise çocuklarımız tekerlekli sandalyeye mahkum olmaktadır," diye konuştu.

“Sosyal devlet olmanın ilkeleri”

Erol, dernek olarak çocukların onaylı tedavilere ulaşması, bakım ve yaşam şartlarının iyileştirilmesi ile tüm medikal malzemelere SGK kapsamında hiçbir ücret ödenmeden ulaşılması için mücadele ettiklerini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Evlatlarımız mum misali gün geçtikçe gözlerimizin önünde erirken, yurt dışında çıkan ilaçları alan çocuklardaki gelişmeleri uzaktan izleyen biz ailelere sabretmeyi önereceğinize sosyal devlet olmanın ilkelerini yerine getirmeniz gerekmez mi? FDA tarafından onay alan, 'ekzon atlama ilacı' diye tabir edilen ilaçlar ülkemizde hâlâ karşılanmamaktadır.

“Yine bu yıl içerisinde FDA ve EMA onayı alan, neredeyse tüm hastalarımızın kullanabileceği 'Agamree' ve 'Givinostat' adlı ilaçlar da piyasaya çıkmıştır. Bizi hepsinden daha çok heyecanlandıran Haziran 2023'te FDA'dan şartlı onay almış, Haziran 2024'te ise tüm hastalar için genişletilmiş onay almış gen terapisi 'ELEVIDYS', şu an acil şekilde ülkemizde ödeme kapsamına alınmalıdır. En ufak bir baş ağrısı çekerken bile ilaca ihtiyaç duyuyorsunuz. Bizler ise çocuklarımızı yaşatmak için ilaç talep ediyoruz." (TY)

Haber Yeri
İstanbul
Duchenne Musküler Distrofi DMD hastalığı sağlık bakanlığı ilaç sorunu
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