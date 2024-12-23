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Yayın Tarihi: 23 Aralık 2024 17:02
 ~ Son Güncelleme: 23 Aralık 2024 17:38
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DJV'den Türkiye'ye: Gazetecilerin ölüm sebebini açığa çıkarın

Alman Gazeteciler Birliği Mika Beuster, gazeteciler Daştan ve Bilgin'in ölümünde "Türkiye'nin dahli olduğu konusunda iddiaların olduğunu” belirtti ve “Bu, Türk hükümeti tarafından açığa çıkarılması gereken korkunç bir şüphe" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
DJV'den Türkiye'ye: Gazetecilerin ölüm sebebini açığa çıkarın
*Fotoğraf: MA

Avrupa'nın en büyük gazeteci sendikalarından Alman Gazeteciler Birliği (DJV), Türkiye'ye, Kuzey ve Doğu Suriye’de SİHA saldırısı sonucu öldürülen gazeteciler Nazım Daştan ve Cihan Bilgin'in ölüm sebebini açığa çıkarma çağrısı yaptı.

DW Türkçenin haberine göre; DJV Başkanı Mika Beuster, Daştan ve Bilgin'in ölümünde "Türkiye'nin dahli olduğu konusunda iddiaların olduğunu” belirtti ve “Bu, Türk hükümeti tarafından açığa çıkarılması gereken korkunç bir şüphe" dedi.

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“Türk güvenlik güçlerinin 'haberci avına' çıktığının tespit edilmesi durumunda, sorumluların mahkeme önünde hesap vermesi gerekeceğini” ifade eden Beuster, Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan da destek talep etti.

Mika Beuster açıklamasında, "Nazım Daştan ve Cihan Bilgin'in, gazetecilik yaptıkları için hedef alınarak öldürüldüğünün saptanması halinde bunun Almanya-Türkiye diplomatik ilişkilerine bir etkisi olması gerekir" dedi.

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(RT)

Haber Yeri
İstanbul
Nazım Daştan Cihan Bilgin
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