“Dizilerde ‘ihracat odaklılık’ dışında, cinsiyet eşitliği ve şiddet karşıtlığı aranacak mı?”

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İstanbul Milletvekili Kezban Konukçu, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yurt dışına satışı gerçekleşmiş dizilere bölüm başına yaklaşık 33 bin dolar destek sağlama planını Meclis gündemine taşıdı.

Konukçu, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı’na sunduğu soru önergesinde, Bakanlığın sektörün ana yükünü taşıyan set emekçilerinin taleplerini ve sendikaların uzun süredir dile getirdiği yapısal sorunları dikkate almadığını ifade etti.

Sine-Sen’den dizi teşvikine tepki: Kamu kaynakları emekçilere ayrılmalı

Milletvekili önergesinde ayrıca, desteklenmesi planlanan dizilerde şiddetin ve mafyatik ilişkilerin normalleştirildiğine ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin yeniden üretildiğine dikkat çekti.

Sorular Konukçu’nun yanıtlaması istemiyle Bakan Mehmet Nuri Ersoy’a yönelttiği sorulardan öne çıkanlar şöyle: Yurt dışına satılmış dizilere verilecek desteğin kriterleri nelerdir? Bakanlığın kültür politikası hangi temel ilkeler çerçevesinde yürütülmektedir?

“İhracat odaklılık” kriteri dışında, teşvik verilecek dizilerde toplumsal fayda, cinsiyet eşitliği ve şiddet karşıtlığı gibi etik normlar aranacak mıdır?

Bakanlığınız, kamu kaynaklarını “star” oyuncuların yüksek kaşelerini ve büyük yapımcıların kâr marjlarını finanse etmek yerine; bağımsız sinemacıları, yerel kültürleri yansıtan projeleri ve set emekçilerinin sosyal haklarını korumayı neden öncelik listesine almamaktadır?

Dizi karakterleri ve anlatılarının Türkiye’nin turizm tanıtım stratejisinin bir parçası olarak kullanılması politikası, dizi emekçilerinin çalışma koşullarını iyileştirecek, güvenceli istihdam sağlayacak mı yoksa yalnızca yapımcıların kar marjlarını mı artıracaktır?

Desteklenecek dizilerde toplumsal cinsiyet eşitliği, şiddetin ve mafyatik yapıların yüceltilmemesi, kültürel çoğulculuğun gözetilmesi gibi etik ve kamusal ölçütler belirlenecek midir?

Son 3 yılda, yurt dışına satılan dizilerin Türkiye’nin çok dilli ve çok kültürlü yapısını temsil etme oranı nedir?

(TY)