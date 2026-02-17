ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 17.02.2026 14:18 17 Şubat 2026 14:18
 ~  SG: Son Güncelleme: 17.02.2026 17:01 17 Şubat 2026 17:01
Okuma Okuma:  1 dakika

Dizideki "domuz eti" sahnesine tepki: Amaç kutuplaştırmak mı?

Oyuncu kadrosunda Hülya Avşar’ın da yer aldığı diziyle ilgili eleştiriler artarken, yapım ekibinden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Dizideki "domuz eti" sahnesine tepki: Amaç kutuplaştırmak mı?

Özel bir TV kanalında yayınlanan “Aynı Yağmur Altında” dizisinde yer alan bir sahne kamuoyunda tepkiye neden oldu.

Dizinin ikinci bölümünde, Hristiyan bir karakterin muhafazakâr Müslüman bir aileye akşam yemeğinde domuz eti ikram etmesi izleyicilerin tepkisini çekti. Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı bu sahneyi gerçeklikten uzak ve provokatif olarak nitelendirdi; bazı yorumlarda yapımın toplumu kutuplaştırdığı öne sürüldü.

Oyuncu kadrosunda Hülya Avşar’ın da yer aldığı diziyle ilgili eleştiriler artarken, yapım ekibinden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Sahnenin ardından Türk Ortodoks Topluluğu yazılı bir değerlendirme paylaştı. Açıklamada, Türkiye’de seküler çevrelerde dahi domuz eti tüketiminin yaygın olmadığı, Hristiyan Türklerin bile bu eti nadiren tercih ettiği vurgulandı. Müslüman komşulara domuz eti ya da alkol ikram edilmesinin söz konusu olmayacağı belirtilerek, senaryonun toplumsal gerçeklikle bağdaşmadığı söylendi.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Aynı Yağmur Altında dizi dizi eleştirisi
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git