Dizideki "domuz eti" sahnesine tepki: Amaç kutuplaştırmak mı?

Özel bir TV kanalında yayınlanan “Aynı Yağmur Altında” dizisinde yer alan bir sahne kamuoyunda tepkiye neden oldu.

Dizinin ikinci bölümünde, Hristiyan bir karakterin muhafazakâr Müslüman bir aileye akşam yemeğinde domuz eti ikram etmesi izleyicilerin tepkisini çekti. Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı bu sahneyi gerçeklikten uzak ve provokatif olarak nitelendirdi; bazı yorumlarda yapımın toplumu kutuplaştırdığı öne sürüldü.

Oyuncu kadrosunda Hülya Avşar’ın da yer aldığı diziyle ilgili eleştiriler artarken, yapım ekibinden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Sahnenin ardından Türk Ortodoks Topluluğu yazılı bir değerlendirme paylaştı. Açıklamada, Türkiye’de seküler çevrelerde dahi domuz eti tüketiminin yaygın olmadığı, Hristiyan Türklerin bile bu eti nadiren tercih ettiği vurgulandı. Müslüman komşulara domuz eti ya da alkol ikram edilmesinin söz konusu olmayacağı belirtilerek, senaryonun toplumsal gerçeklikle bağdaşmadığı söylendi.

(EMK)