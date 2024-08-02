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HABER
Yayın Tarihi: 2 Ağustos 2024 14:02
 ~ Son Güncelleme: 2 Ağustos 2024 15:26
3 dk Okuma

Diyarbakırlılardan Kürtçe yazıların silinmesine tepki: Böyle kardeşlik olmaz

Van, Diyarbakır, Mardin ve Batman’da Kürtçe trafik uyarılarının silinmesini Diyarbakır halkına sorduk: Böyle kardeşlik olmaz, Kürde tahammül edemiyorlar.”

Mizgin Tabu
ENRead in English
Mizgin Tabu

Mizgin Tabu
ENRead in English

Van Büyükşehir Belediyesi’nin, trafik yoluna Kürtçe yazdırdığı "Pêşî Peya/önce yaya" "Hêdî/yavaş" uyarı yazısı 25 Nisan günü gece yarısı silindi. 

Silinen Kürtçe yazıların üstüne "Türkiye Türktür, Türk Kalacak" ifadeleri yazıldı.

Van’daki olayın ardından Diyarbakır, Mardin ve Batman’da da Kürtçe trafik uyarıları İçişleri Bakanlığı’nın talimatıyla silindiği ortaya çıktı.

Van, Diyarbakır, Mardin ve Batman belediyeleri "Pêşî Peya", "Hêdî" uyarılarını kısa süre sonra yeniden yazdı ancak tepkiler devam ediyor. 

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"Kürtçeye saldırı"

Diyarbakırlılara yazıların silinmesini nasıl yorumladıklarını sorduk.

Halk, yazıların silinmesini "Kürtçeye saldırı" olarak nitelendirdi. 

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde mikrofon uzattığımız yurttaşlar, Kürtçenin kamusal alanda yer alması gerektiğini vurguluyor.

 “Böyle kardeşlik olmaz” diyen bir yurttaş, “Biz bu yazılardan memnun oluyoruz ama onlar rahatsız oluyor” dedi.

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“Kürde tahammülsüzlük”

Başka bir yurttaş ise Kürtçe uyarı yazılarının silinmesini ‘Kürde tahammülsüzlük’ olarak nitelendirdi ve “Kürde tahammül edemiyorlar. Kürt ve Kürdistanı savunmayan, tanımayan insan demokratik değildir. Ben kendi kimliğimle gurur duyuyorum, Kürt olduğum için de gurur duyuyorum ama beni tanımayan zihniyeti, sistemi ben de tanımam” yorumunda bulundu.

“Doğru bulmuyoruz, antidemokratik”

Mikrofonumuza konuşan bir diğer yurttaş da sivil toplum örgütlerine seslendi ve “Yazıların silinmesi antidemokratiktir, tasvip etmiyoruz ve uygunda bulmuyoruz. Bunun için tüm yasal girişimlere başvurulmalı biz de destek oluruz” dedi.

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“Belediye gerekeni yaptı”

“Kürdüz, Kürtçe konuşuyoruz belediye de olması gerekeni yapmıştır” bir başka yurttaş ise şunları söyledi: “Bir halk dili üzerinde yeşerir biz de kendi Kürtçemiz üzerinde yeşermek istiyoruz. Bunun için devletin sistematik yasaklarını tanımıyoruz, doğruda bulmuyoruz ve kınıyoruz.”

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Halay çekenlerin tutuklanmasına tepki

Kürtçe trafik uyarı yazılarının silinmesinin yanı sıra halk, son bir haftada Kürtçe şarkılar eşliğinde halay çekenlerin gözaltına alınması ve tutuklanmasına da tepki gösterdi.

Kürtçe şarkılar eşliğinde halay çekenlerin hedef gösterilmesi, gözaltına alınması ve tutuklanmasının hukuka aykırı olduğunu dile getiren yurttaşlar, “Her milletin bir kültürü var. Halay, Kürt halkının kültürünün temel taşlarından bir tanesidir. Kürtçe yazıların silinmesi gibi bu da siyasi bir karar.”

Kürtçe, Kürtlere yönelik baskıların Kürt sorununun çözümsüzlüğünden kaynaklandığını söyleyen bir yurttaş ise;  “barış” vurgusu yaptı ve PKK Lideri Abdullah Öcalan ile görüşmelerin yeniden başlaması gerektiğini söyledi.

(RT)

Kürtçe
Mizgin Tabu
Mizgin Tabu
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2012 Yılında JINHA’da gazeteciliğe başladı. Muhabir, Kurgu, Kameramanlık yaptı. Ardından Independent Türkçe ve Artı TV’de muhabirlik, kurgu ve kameramanlık yaptı. BBC Türkçe ve Amerikanın Sesi...

2012 Yılında JINHA’da gazeteciliğe başladı. Muhabir, Kurgu, Kameramanlık yaptı. Ardından Independent Türkçe ve Artı TV’de muhabirlik, kurgu ve kameramanlık yaptı. BBC Türkçe ve Amerikanın Sesi için kameranlık yapıyor. 

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