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Yayın Tarihi: 14 Temmuz 2025 14:28
 ~ Son Güncelleme: 14 Temmuz 2025 17:49
3 dk Okuma

BİANET DİYARBAKIR'DA

Diyarbakırlı yurttaş: Önce bize 'terörist' demeyi bırakmalılar

Süleymaniye'deki tarihi silah yakma töreninin ardından hem atılan adımın anlamını, hem de genel olarak çözüm sürecini Diyarbakırlılarla konuştuk.

Ayşegül Başar

Ayşegül Başar

Ayşegül Başar

Görseli Büyüt
Diyarbakırlı yurttaş: Önce bize 'terörist' demeyi bırakmalılar
Fotoğraf: Ayşegül Başar / bianet

Barış ve Demokratik Toplum Süreci'ne ilişkin iki önemli gündem olan PKK'nin Süleymaniye'deki silah yakma törenini ve hemen ertesi gün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sürece ilişkin yaptığı açıklamaları Erbil dönüşü Diyarbakır'daki yurttaşlara sorduk.

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Hemen hepsi törenin görüntülerini izlemiş ve ancak sadece bir kısmı Erdoğan'ın açıklamalarını dinlemişti. Konuştuğumuz kimi esnaf, kimi emekli kimi ise işsiz yurttaşlar gündemden haberdardı. Diyarbakırlılar, hem silah yakma hem de iktidar kanadının tutumuna ilişkin gündemi bianet'e değerlendirdi.

"Bize terörist demeyi bırakmalı"

Erdoğan'ın açıklama yapacağından haberdar olduğunu ancak dinlemediği söyleyen Diyarbakır esnaflarından Mehmet Zeki, süreci desteklediğini ancak inandırıcı gelmediğini söylüyor:

"Kırklarelinde ben de 18 ay askerlik yaptım beni neden terör yapıyorki ben de insanım. İnsan insandır. Bir sorunum olduğu için ve bunu dile getirdiğim için ben niye terörist oluyorumki. İnandırıcı bir süreç gibi gelmiyor ama olsun istiyoruz, neden istemeyelim. Ne bir yasa var ne de başka bir şey. Siyasilere af çıkarmalı, milleti rahat bırakmalı, iş güç sahası açsın. Güney Doğuya fabrika kursun millet çalışsın, daha çıkmasın, birbirini öldürmesin, birbirinin malını yemesin. Herkes işinde gücünde olursa kimse kimseyi rahatsız etmez. Biz bunu istiyoruz."

"Kürtler açısından tarihi bir olay"

Süleymaniye'deki silah yakma törenini değerlendiren Hacı Kanak:

"Her anlamıyla Kürtler için olumlu bir süreç. İlk kez tüm Kürtler, PKK'nin silah bırakması konusunda hem fikir. Kürtler açısından tarihi bir olaydır. Artık Kürtler kendi siyasal haklarını silahla değil siyasal bir çözümle mücadele vererek mücadele edebilirler. Bu mücadelenin önü açılıyor."

"Barış insanların birbirinden razı olmasıdır"

Barış sürecini değerlendiren bir başka vatandaş da "Bütünüyle bir barış olsun istiyorum. Türk, Kürt, Alevi, Zaza, Çerkes... Barış bütün insanların birbirinden razı olmasıdır. Bir kesimi dışardabırakarak barış olmaz" ifadelerini kullandı.

(AB)

Haber Yeri
Diyarbakır
barış ve demokratik toplum süreci DİYARBAKIR PKK'nin fesih kararı erdoğan
Ayşegül Başar
Ayşegül Başar
[email protected] tüm yazıları
bianet İnsan Hakları Editörü (Nisan 2025). Gazeteciliğe 2016 yılında Cumhuriyet gazetesinde başladı. Tele1, Artı TV ve Halk TV’de editör olarak çalıştı. Karadeniz Teknik Üniversitesi Tarih...

bianet İnsan Hakları Editörü (Nisan 2025). Gazeteciliğe 2016 yılında Cumhuriyet gazetesinde başladı. Tele1, Artı TV ve Halk TV’de editör olarak çalıştı. Karadeniz Teknik Üniversitesi Tarih Bölümü ve Mersin Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek lisans eğitimine Mersin Üniversitesi Tarih Anabilim Dalı’nda devam ediyor. Yüksek lisans tezinde Osmanlı dönemindeki kadın gazetelerini inceliyor.

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