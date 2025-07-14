Diyarbakırlı yurttaş: Önce bize 'terörist' demeyi bırakmalılar

Barış ve Demokratik Toplum Süreci'ne ilişkin iki önemli gündem olan PKK'nin Süleymaniye'deki silah yakma törenini ve hemen ertesi gün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sürece ilişkin yaptığı açıklamaları Erbil dönüşü Diyarbakır'daki yurttaşlara sorduk.

CASENE SEREMONİSİNDEN NOTLAR PKK'nin ‘silahlara veda’sı neyin sonu, neyin başlangıcı?

Hemen hepsi törenin görüntülerini izlemiş ve ancak sadece bir kısmı Erdoğan'ın açıklamalarını dinlemişti. Konuştuğumuz kimi esnaf, kimi emekli kimi ise işsiz yurttaşlar gündemden haberdardı. Diyarbakırlılar, hem silah yakma hem de iktidar kanadının tutumuna ilişkin gündemi bianet'e değerlendirdi.

"Bize terörist demeyi bırakmalı"

Erdoğan'ın açıklama yapacağından haberdar olduğunu ancak dinlemediği söyleyen Diyarbakır esnaflarından Mehmet Zeki, süreci desteklediğini ancak inandırıcı gelmediğini söylüyor:

🔴 bianet Diyarbakır'da



🗣 Erdoğan'a çağrı yapan vatandaş: "Önce bize terörist demeyi bıraksın. Kırklareli'nde ben de askerlik yaptım, vatani görevimi yaptım. Sorunlarımı dile getirdim diye ben niye terörist oluyorum."



📹 Video Haber: @aysegulbasar_https://t.co/IZv3o3Yx27 pic.twitter.com/yOmwYwkGl9 — bianet (@bianet_org) July 14, 2025

"Kırklarelinde ben de 18 ay askerlik yaptım beni neden terör yapıyorki ben de insanım. İnsan insandır. Bir sorunum olduğu için ve bunu dile getirdiğim için ben niye terörist oluyorumki. İnandırıcı bir süreç gibi gelmiyor ama olsun istiyoruz, neden istemeyelim. Ne bir yasa var ne de başka bir şey. Siyasilere af çıkarmalı, milleti rahat bırakmalı, iş güç sahası açsın. Güney Doğuya fabrika kursun millet çalışsın, daha çıkmasın, birbirini öldürmesin, birbirinin malını yemesin. Herkes işinde gücünde olursa kimse kimseyi rahatsız etmez. Biz bunu istiyoruz."

🔴 bianet Diyarbakır'da



🗣 Erdoğan'a çağrı yapan vatandaş: "Önce bize terörist demeyi bıraksın. Kırklareli'nde ben de askerlik yaptım, vatani görevimi yaptım. Sorunlarımı dile getirdim diye ben niye terörist oluyorum."



📹 Video Haber: @aysegulbasar_https://t.co/IZv3o3Yx27 pic.twitter.com/yOmwYwkGl9 — bianet (@bianet_org) July 14, 2025

"Kürtler açısından tarihi bir olay"

Süleymaniye'deki silah yakma törenini değerlendiren Hacı Kanak:

"Her anlamıyla Kürtler için olumlu bir süreç. İlk kez tüm Kürtler, PKK'nin silah bırakması konusunda hem fikir. Kürtler açısından tarihi bir olaydır. Artık Kürtler kendi siyasal haklarını silahla değil siyasal bir çözümle mücadele vererek mücadele edebilirler. Bu mücadelenin önü açılıyor."

🔴 bianet Diyarbakır'da



🗣 Barış sürecini değerlendiren bir vatandaş: "Bütünüyle bir barış olsun istiyorum. Türk, Kürt, Alevi, Zaza, Çerkes... Barış bütün insanların birbirinden razı olmasıdır. Bir kesimi dışardabırakarak barış olmaz."



📹 Video Haber: @aysegulbasar_… pic.twitter.com/47eMiT5MG9 — bianet (@bianet_org) July 14, 2025

"Barış insanların birbirinden razı olmasıdır"

Barış sürecini değerlendiren bir başka vatandaş da "Bütünüyle bir barış olsun istiyorum. Türk, Kürt, Alevi, Zaza, Çerkes... Barış bütün insanların birbirinden razı olmasıdır. Bir kesimi dışardabırakarak barış olmaz" ifadelerini kullandı.

(AB)