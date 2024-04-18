Diyarbakırlı Tahsin Bey'in eserleri Galeri Selvin'de

Deniz ressamları arasında önemli bir yere sahip olan Diyarbakırlı Tahsin Bey sergisi 24 Nisan- 18 Mayıs tarihleri arasında Galeri Selvin Arnavutköy’de.

İlk öğrenimini Diyarbakır’da gören, ardından Askerî Rüştiyesi’ndeki eğitimi sırasında, kurşunkalem ve suluboya çalışmalarıyla ilk resim denemelerine başlayan sanatçı,daha sonra Kuleli Askeri Lisesi’ne gitti.

Kuleli’deki hayatı sırasında Boğaz’ın güzelliklerini, gemileri, şilepleri etüt etme imkânını buldu.

Tahsin Bey’in çizim ve suluboya çalışmaları hocası Osman Nuri Paşa (1835-1906) tarafından desteklendi.

Tahsin Bey, İstanbul’da Harita Dairesi’nde görev alınca, 1902’de Osman Hamdi Bey tarafından açılan Sanayi-i Nefise Mektebi’nde, dışarıdan resim derslerine bir süre devam etti.

1914 yılında binbaşı rütbesine yükselen sanatçı, 1914-1918 yılları arasına Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Resimhanesi’nde resim hocalığı yaptı. Ordudaki görevinin yanı sıra Saray tarafından, Çanakkale Savaşı’nı resmetmek üzere Çanakkale’ye gönderildi.

Türkiye resminin ilk yurtdışı sergisi olarak kayda geçen, 1918’de açılan Viyana Sergisi’ne “Fransız Kruvazörü Bouvet’in Çanakkale Önünde Batışı”, "Barbaros ve Turgut Reis”, “Japon Deniz Savaşı” adlı yapıtların yanısıra üç adet Meryem Ana etüdü olmak üzere 7 çalışmasıyla katıldı.

Galeri Selvin’in aile koleksiyonunda kalan son ve çoğu poşad niteliğinde 30 kadar eserinden oluşan sergi, Diyarbakırlı Tahsin Bey’in ölümünden yıllar sonra açılan ilk kişisel sergisi. Sergiye paralel olarak, Sanat Tarihçisi Ömer Faruk Şerifoğlu'nun hazırladığı, Ressam Tahsin Bey hakkında bilgi ve belgeye dayalı, önemli eserlerini içeren kaynak bir kitap da eşlik ediyor.

1930 yılından sonra yaptığı tüm resimlerde, serbest fırça darbeleri ve renk lekelerinin gelişigüzel vuruşunu tercih ettiği görülür.

GALERİ SELVİN

Arnavutköy Dere Sok. No:3

Arnavutköy, Beşiktaş İstanbul

(AÖ)