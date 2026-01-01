Diyarbakır’daki ‘Umut ve Özgürlük’ mitingi ertelendi

PKK lideri Abdullah Öcalan’ın fiziki özgürlüğü talebiyle 4 Ocak’ta Diyarbakır’da yapılması planlanan “Umut ve Özgürlük” mitingi, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Demokratik Kurumlar Platformu, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Diyarbakır İl Örgütü binasında konuya ilişkin bir açıklama yaptı.

DEM Parti İl Eş Başkanı Abbas Şahin, kış koşullarına rağmen çalışmaların yürütüldüğünü ve mitingin ileri bir tarihte yapılması için çalışmaların devam edeceğini söyledi.