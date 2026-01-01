Diyarbakır’daki ‘Umut ve Özgürlük’ mitingi ertelendi

PKK lideri Abdullah Öcalan’ın fiziki özgürlüğü talebiyle 4 Ocak’ta Diyarbakır’da yapılması planlanan “Umut ve Özgürlük” mitingi, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
Demokratik Kurumlar Platformu, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Diyarbakır İl Örgütü binasında konuya ilişkin bir açıklama yaptı.
DEM Parti İl Eş Başkanı Abbas Şahin, kış koşullarına rağmen çalışmaların yürütüldüğünü ve mitingin ileri bir tarihte yapılması için çalışmaların devam edeceğini söyledi.
“Miting asıl amacına bir yönü ile ulaşmıştır”
Açıklamanın Kürtçesini Mezopotamya Dil ve Kültür Araştırmaları Derneği (MED-DER) Eş Başkanı Remzi Azizoğlu, Türkçesini ise Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) İl Eş Başkanı Ruçem Vefa Elyakut okudu.
Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, açıklama şöyle:
“4 Ocak 2026 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanan ‘Umut ve Özgürlük’ mitingi, son yılların en şiddetli kış koşulları nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir. Mitingimizin hazırlık süreci, Önder Abdullah Öcalan’ın özgürlüğü talebinin toplumun tüm kesimlerinde güçlü bir şekilde yankı bulduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Bu bakımdan, planlanan miting asıl amacına bir yönü ile ulaşmıştır. Gece-gündüz demeden emek veren halkımıza ve bileşen yapılarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz.” (TY)