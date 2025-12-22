Diyarbakır’daki mitingin konuşmacıları netleşti: Leyla Zana ve Çiğdem Kılıçgün Uçar

Diyarbakır’da 4 Ocak’ta düzenlenecek “Abdullah Öcalan’a özgürlük” mitinginin konuşmacıları belli oldu. Eski HDP Milletvekili Leyla Zana’nın da mitingde konuşma yapacağı öğrenildi.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) öncülüğünde Demokratik Toplum Platformu tarafından organize edilen miting, 4 Ocak Pazar günü Diyarbakır İstasyon Meydanı’nda yapılacak.

BirGün'ün haberine göre, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, kısa süre önce İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nden tahliye edilen Veysi Aktaş, 2013–2015 yılları arasında yürütülen çözüm süreci kapsamında İmralı Sekretaryası’nda görev alan ve 33 yıl tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen Çetin Arkaş, Kürt siyasetçi ve eski milletvekili Leyla Zana ile Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar’ın konuşma yapması bekleniyor.

(EMK)