HABER
YT: Yayın Tarihi: 22.12.2025 16:58 22 Aralık 2025 16:58
 ~  SG: Son Güncelleme: 22.12.2025 17:04 22 Aralık 2025 17:04
Okuma Okuma:  1 dakika

Diyarbakır’daki mitingin konuşmacıları netleşti: Leyla Zana ve Çiğdem Kılıçgün Uçar

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) öncülüğünde Demokratik Toplum Platformu tarafından organize edilen miting, 4 Ocak Pazar günü Diyarbakır İstasyon Meydanı’nda yapılacak.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Diyarbakır’daki mitingin konuşmacıları netleşti: Leyla Zana ve Çiğdem Kılıçgün Uçar

Diyarbakır’da 4 Ocak’ta düzenlenecek “Abdullah Öcalan’a özgürlük” mitinginin konuşmacıları belli oldu. Eski HDP Milletvekili Leyla Zana’nın da mitingde konuşma yapacağı öğrenildi.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) öncülüğünde Demokratik Toplum Platformu tarafından organize edilen miting, 4 Ocak Pazar günü Diyarbakır İstasyon Meydanı’nda yapılacak.

Barış İçin LGBTİ+ İnisiyatifi'nden Leyla Zana'ya yönelik saldırılara tepki
22 Aralık 2025
Barış İçin LGBTİ+ İnisiyatifi’nden Leyla Zana’ya yönelik saldırılara tepki
22 Aralık 2025

BirGün'ün haberine göre, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, kısa süre önce İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nden tahliye edilen Veysi Aktaş, 2013–2015 yılları arasında yürütülen çözüm süreci kapsamında İmralı Sekretaryası’nda görev alan ve 33 yıl tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen Çetin Arkaş, Kürt siyasetçi ve eski milletvekili Leyla Zana ile Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar’ın konuşma yapması bekleniyor.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Leyla Zana dem parti DEM Parti açıklaması diyarbakır mitingi
Barış İçin LGBTİ+ İnisiyatifi’nden Leyla Zana’ya yönelik saldırılara tepki
22 Aralık 2025
ÖHD'den Leyla Zana'ya yönelik cinsiyetçi saldırılara suç duyurusu
22 Aralık 2025
22 Aralık 2025
DEM PARTİ İMRALI HEYETİ-CHP GÖRÜŞMESİ
Özgür Özel: Leyla Zana'ya yapılanlar asla kabul edilemez, bu topraklara yakışmaz
22 Aralık 2025
Barış İçin LGBTİ+ İnisiyatifi’nden Leyla Zana’ya yönelik saldırılara tepki
22 Aralık 2025
ÖHD'den Leyla Zana'ya yönelik cinsiyetçi saldırılara suç duyurusu
22 Aralık 2025
DEM PARTİ İMRALI HEYETİ-CHP GÖRÜŞMESİ
Özgür Özel: Leyla Zana'ya yapılanlar asla kabul edilemez, bu topraklara yakışmaz
22 Aralık 2025
