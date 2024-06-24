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Yayın Tarihi: 24 Haziran 2024 15:10
 ~ Son Güncelleme: 24 Haziran 2024 15:16
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Diyarbakır’daki Burger King ve Starbucks saldırısında 16 gözaltı

İçişleri Bakanlığı zanlıların emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edileceğini bildirdi. HÜDA PAR da iddialar üzerine olayla hiçbir ilişkilerinin olmadığını duyurdu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Diyarbakır’daki Burger King ve Starbucks saldırısında 16 gözaltı

Diyarbakır’da İsrail protesto etmek için Burger King ve Starbucks’a yapılan saldırıyla ilgili 16 kişi gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığı ilgili yaptığı açıklamada 16 kişinin işlemlerinin Emniyet Müdürlüğü’nde sürdüğünü bildirdi.

Bakanlık yaptığı yazılı açıklamada "22 Haziran 2024 Cumartesi günü Diyarbakır Sur ve Kayapınar ilçelerinde iki ayrı işletmeye giren 16 şahsın işlemleri, Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğünce yapılmaktadır. Bugün Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edileceklerdir” dedi.

HÜDA-PAR iddiaları yalanladı

Öte yandan saldırıdan sorumlu tutulan HÜDA PAR, olayla hiçbir ilişkilerinin olmadığını duyurdu.

Partinin Diyarbakır İl Başkanlığı yaptığı açıklamada “Dün gece Diyarbakır Starbucks şubesinde yaşanan hadisede HÜDA PAR'ın adını zikredenler ve partimizin adını bu olaya karıştırmak isteyenler kötü ve art niyetlidir. Bu olayla hiçbir ilişkimiz yoktur” ifadelerine yer verdi.

(HA)

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