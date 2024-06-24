Diyarbakır’daki Burger King ve Starbucks saldırısında 16 gözaltı

Diyarbakır’da İsrail protesto etmek için Burger King ve Starbucks’a yapılan saldırıyla ilgili 16 kişi gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığı ilgili yaptığı açıklamada 16 kişinin işlemlerinin Emniyet Müdürlüğü’nde sürdüğünü bildirdi.

Bakanlık yaptığı yazılı açıklamada "22 Haziran 2024 Cumartesi günü Diyarbakır Sur ve Kayapınar ilçelerinde iki ayrı işletmeye giren 16 şahsın işlemleri, Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğünce yapılmaktadır. Bugün Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edileceklerdir” dedi.

HÜDA-PAR iddiaları yalanladı

Öte yandan saldırıdan sorumlu tutulan HÜDA PAR, olayla hiçbir ilişkilerinin olmadığını duyurdu.

Partinin Diyarbakır İl Başkanlığı yaptığı açıklamada “Dün gece Diyarbakır Starbucks şubesinde yaşanan hadisede HÜDA PAR'ın adını zikredenler ve partimizin adını bu olaya karıştırmak isteyenler kötü ve art niyetlidir. Bu olayla hiçbir ilişkimiz yoktur” ifadelerine yer verdi.

(HA)