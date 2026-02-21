ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 21.02.2026 13:39 21 Şubat 2026 13:39
 ~  SG: Son Güncelleme: 21.02.2026 14:22 21 Şubat 2026 14:22
Okuma Okuma:  2 dakika

Diyarbakır’da yüzlerce kişi anadili hakkı için yürüdü: Anayasal adım atılsın

Polis, AZC Plaza önüne yürümek isteyen kitleye izin vermedi, açıklama Koşuyolu Parkı’nda yapıldı.

Evrim Kepenek

Evrim Kepenek

Evrim Kepenek

Görseli Büyüt
Diyarbakır’da yüzlerce kişi anadili hakkı için yürüdü: Anayasal adım atılsın
Fotoğraflar: Evrim Kepenek/bianet

Diyarbakır’da Demokratik Kurumlar Platformu öncülüğünde bir araya gelen yüzlerce kişi, 21 Şubat Dünya Anadil Günü nedeni ile yürüdü.

Bağlarda’ki DBP binası önünde bir araya gelen yüzlerce kişi, “Kürtçeye statü, Kürtçe eğitim” sloganı ile Koşuyolu Parkı’na ulaştı

Polis, AZC Plaza önüne yürümek isteyen kitleye izin vermedi, açıklama Koşuyolu Parkı’nda yapıldı.

Kürtçe okunan açıklamanın ardından Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar açıklama yaptı.

"Statü istiyoruz"

Basın metinin okuyan Kürtçe dili eğitmeni Nuh Bozkurt, şöyle dedi:

“Kürt halkının Kürtçe eğitim ve statü talebi devlet tarafından karşılanmıyor. Yüz yıldan fazla inkar ve imha politikaları devreye konmuş durumda. 27 Şubat’ta başlayan süreç ile barışın ilanı verildi.  Türk devleti sürecin ruhuna denk bir yaklaşım ile Kürtçe konusunda somut adımlar atmalı. Eğitim dili ve statü meselesini anayasal güvenceye almalı. Diğer hakları dili hakkı neyse Kürt halkının hakkı odur.  Kürtçe önündeki engeller derhal ortadan kaldırılmalı. Uluslararası hukuk tanınarak bu yönlü adımlar atılmalı. Taleplerimiz kabul edilene kadar mücadele devam edecek.  Kürt halkı da yaşamın her alanında Kürtçe konuşup Kürtçe yaşamalı”

"Kürtçeye statü"

Daha sonra konuşanDBP Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar  ise Kürtçeye dönük baskılara dikkat çekti, devletin inkar politikalarına son vermesi ve anayasal adım atması çağrısı yaptı.

Kılıçgün Uçar şöyle dedi:

“Bugün dillerin özgürlüğü ve geleceği için önemli bir gün.  Yapılan bir araştırmaya göre Kürtçenin Kirmançki dili yok olmak ile yüz yüze kalmış durumda.  Kürtçeye dönük saldırılara hep birlikte başa çıkabiliriz. Sayın Öcalan Kürtçe için verilen mücadelenin önemine hep değinmiştir ve bu konuda mücadele edilmesi gerektiğinin altını çizmiştir.  Devlet, bir yıldan fazla bir süredir başlayan sürecin gerekliliklerini yerine getirerek Kürtçeye statü ve eğitim dili olması yönünde adım atması gerekiyor. Dilimiz onurumuzdur. Dilimiz varlığımızdır.”

Tüm halkların Dünya Anadili Günü kutlu olsun
DİL HAKLARI İZLEME BELGELEME VE RAPORLAMA AĞI
Tüm halkların Dünya Anadili Günü kutlu olsun
Bugün 10:47

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
21 şubat anadil günü 21 şubat anadili günü Kürtçe ana dili çiğdem kılıçgün uçar çiğdem kılıçgün-uçar
Evrim Kepenek
Evrim Kepenek
@kepenekevrimm [email protected] tüm yazıları
bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018- Şubat 2025). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News, İMC TV için muhabirlik yaptı. Rize'de...

bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018- Şubat 2025). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News, İMC TV için muhabirlik yaptı. Rize'de yerel gazetelerde çalıştı. Sivil Sayfalar, Yeşil Gazete, Journo ve sektör dergileri için yazılar yazdı, haberleri yayınlandı. Hemşin kültür dergisi GOR’un kurucu yazarlarından. Yeşilden Maviye Karadenizden Kadın Portreleri, Sırtında Sepeti, Medya ve Yalanlar isimli kitaplara yazıları ile katkı sundu. Musa Anter Gazetecilik (2011) ve Türkiye Psikiyatri Derneği (2024) en iyi haber ödülü sahibi. Türkiye Gazeteciler Sendikası Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu kurucularından. Sendikanın İstanbul Şubesi yöneticilerinden (2023-2027). İstanbul Üniversitesi Avrupa Birliği ve Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümlerinden mezun. Toplumsal cinsiyet odaklı habercilik ve cinsiyet temelli şiddet haberciliği alanında atölyeler düzenliyor. Şubat 2025'den bu yana kadın haberleri editörü olarak çalışıyor.

Devamını Göster
ilgili haberler
21 Şubatları nasıl an(la)malı?
29 Mart 2025
/yazi/21-subatlari-nasil-anlamali-305939
Anadil, kimliktir: Kürtler için 21 Şubat’ın anlamı
22 Şubat 2025
/yazi/anadil-kimliktir-kurtler-icin-21-subatin-anlami-304760
Diyarbakır'da 21 Şubat için çok dilli etkinlikler
20 Şubat 2025
/haber/diyarbakir-da-21-subat-icin-cok-dilli-etkinlikler-304744
“Çerkes Ninenin Ninnileri” 21 Şubat Dünya Anadili Günü'nde çıktı
21 Şubat 2024
/haber/cerkes-ninenin-ninnileri-21-subat-dunya-anadili-gunu-nde-cikti-292170
DEM Parti, 21 Şubat Dünya Anadili Günü programını açıkladı: Dem dema zimanê Kurdî ye
16 Şubat 2024
/haber/dem-parti-21-subat-dunya-anadili-gunu-programini-acikladi-dem-dema-zimane-kurdi-ye-291977
21 Şubat 2020 Anadili Günü - Bir dil kaybolursa bir halk ölür!
2 Ocak 2000
/dosya/21-subat-2020-anadili-gunu-bir-dil-kaybolursa-bir-halk-olur-285265
21 Şubat 2012 Anadil Günü
2 Ocak 2000
/dosya/21-subat-2012-anadil-gunu-285223
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
21 Şubatları nasıl an(la)malı?
29 Mart 2025
/yazi/21-subatlari-nasil-anlamali-305939
Anadil, kimliktir: Kürtler için 21 Şubat’ın anlamı
22 Şubat 2025
/yazi/anadil-kimliktir-kurtler-icin-21-subatin-anlami-304760
Diyarbakır'da 21 Şubat için çok dilli etkinlikler
20 Şubat 2025
/haber/diyarbakir-da-21-subat-icin-cok-dilli-etkinlikler-304744
“Çerkes Ninenin Ninnileri” 21 Şubat Dünya Anadili Günü'nde çıktı
21 Şubat 2024
/haber/cerkes-ninenin-ninnileri-21-subat-dunya-anadili-gunu-nde-cikti-292170
DEM Parti, 21 Şubat Dünya Anadili Günü programını açıkladı: Dem dema zimanê Kurdî ye
16 Şubat 2024
/haber/dem-parti-21-subat-dunya-anadili-gunu-programini-acikladi-dem-dema-zimane-kurdi-ye-291977
21 Şubat 2020 Anadili Günü - Bir dil kaybolursa bir halk ölür!
2 Ocak 2000
/dosya/21-subat-2020-anadili-gunu-bir-dil-kaybolursa-bir-halk-olur-285265
21 Şubat 2012 Anadil Günü
2 Ocak 2000
/dosya/21-subat-2012-anadil-gunu-285223
diğer yazıları
21 ŞUBAT DÜNYA ANADİLİ GÜNÜ
Rusça yazdı, oğlu Türkçe okuyor: Bir annenin iç sesi
Bugün 09:36
Rusça yazdı, oğlu Türkçe okuyor: Bir annenin iç sesi
“Gulistana Zimanan” parkı Diyarbakır’da açıldı: Anadili haktır, susturmak adaletsizliktir
20 Şubat 2026
“Gulistana Zimanan” parkı Diyarbakır’da açıldı: Anadili haktır, susturmak adaletsizliktir
Feminist şair Arzu Bulut'tan LGBTİ+ Yasa taslağı tepkisi: Bugün Lubunya, yarın herkes
19 Şubat 2026
Feminist şair Arzu Bulut'tan LGBTİ+ Yasa taslağı tepkisi: Bugün Lubunya, yarın herkes
60 Bin TL’ye karşı 350 bin TL: Özel İtalyan Lisesi’nde maaş uçurumu grevi
18 Şubat 2026
60 Bin TL’ye karşı 350 bin TL: Özel İtalyan Lisesi’nde maaş uçurumu grevi
HABER / İZLENİM
Köprüler halkın da geliri kimin?
18 Şubat 2026
Köprüler halkın da geliri kimin?
Sayfa Başına Git