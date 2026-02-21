Diyarbakır’da yüzlerce kişi anadili hakkı için yürüdü: Anayasal adım atılsın

Diyarbakır’da Demokratik Kurumlar Platformu öncülüğünde bir araya gelen yüzlerce kişi, 21 Şubat Dünya Anadil Günü nedeni ile yürüdü.

Bağlarda’ki DBP binası önünde bir araya gelen yüzlerce kişi, “Kürtçeye statü, Kürtçe eğitim” sloganı ile Koşuyolu Parkı’na ulaştı

Polis, AZC Plaza önüne yürümek isteyen kitleye izin vermedi, açıklama Koşuyolu Parkı’nda yapıldı.

Kürtçe okunan açıklamanın ardından Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar açıklama yaptı.

"Statü istiyoruz"

Basın metinin okuyan Kürtçe dili eğitmeni Nuh Bozkurt, şöyle dedi:

“Kürt halkının Kürtçe eğitim ve statü talebi devlet tarafından karşılanmıyor. Yüz yıldan fazla inkar ve imha politikaları devreye konmuş durumda. 27 Şubat’ta başlayan süreç ile barışın ilanı verildi. Türk devleti sürecin ruhuna denk bir yaklaşım ile Kürtçe konusunda somut adımlar atmalı. Eğitim dili ve statü meselesini anayasal güvenceye almalı. Diğer hakları dili hakkı neyse Kürt halkının hakkı odur. Kürtçe önündeki engeller derhal ortadan kaldırılmalı. Uluslararası hukuk tanınarak bu yönlü adımlar atılmalı. Taleplerimiz kabul edilene kadar mücadele devam edecek. Kürt halkı da yaşamın her alanında Kürtçe konuşup Kürtçe yaşamalı”

"Kürtçeye statü"

Daha sonra konuşanDBP Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar ise Kürtçeye dönük baskılara dikkat çekti, devletin inkar politikalarına son vermesi ve anayasal adım atması çağrısı yaptı.

Kılıçgün Uçar şöyle dedi:

“Bugün dillerin özgürlüğü ve geleceği için önemli bir gün. Yapılan bir araştırmaya göre Kürtçenin Kirmançki dili yok olmak ile yüz yüze kalmış durumda. Kürtçeye dönük saldırılara hep birlikte başa çıkabiliriz. Sayın Öcalan Kürtçe için verilen mücadelenin önemine hep değinmiştir ve bu konuda mücadele edilmesi gerektiğinin altını çizmiştir. Devlet, bir yıldan fazla bir süredir başlayan sürecin gerekliliklerini yerine getirerek Kürtçeye statü ve eğitim dili olması yönünde adım atması gerekiyor. Dilimiz onurumuzdur. Dilimiz varlığımızdır.”

DİL HAKLARI İZLEME BELGELEME VE RAPORLAMA AĞI Tüm halkların Dünya Anadili Günü kutlu olsun

