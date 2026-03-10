Diyarbakır’da ‘Yerel Medyayı Güçlendirme Projesi’ başlıyor

Bölgesel gazetecilik standartlarını uluslararası düzeye taşımayı hedefleyen 8 aylık kapsamlı bir program, Mart ayı itibarıyla Diyarbakır’da hayata geçiyor.

Botan International ile Dijital Medya Derneği ortaklığında ve Almanya Federal Dışişleri Bakanlığı’nın Ankara Büyükelçiliği desteğiyle yürütülecek olan çalışma, yerel basın kuruluşları ile serbest gazetecilerin teknik kapasitesini artırmayı hedefliyor.

Uzman kadro ile teknik eğitimler

Programın ilk aşaması olan Mart ayında, küresel medya kuruluşlarında deneyim kazanmış isimlerin liderliğinde teknik atölyeler düzenlenecek.

Bu eğitimlerde BBC’den Hatice Kamer haber hikayeciliği, AFP’den Mahmut Bozarslan canlı haber yayınları, Reuters’tan Sertaç Kayar foto-muhabirlik, yönetmen Semiha Yıldız video-kurgu ve Perxudres’ten Ömer Faruk Baran podcast üretimi konularında bilgi aktaracak.

Eğitim kadrosu arasında Waar TV’den Mehdi Mutlu (program sunuculuğu), Deutsche Welle’den Hozan Adar (gazeteciler için yapay zeka) ,The Washington Post/The Guardian’dan Beril Eski (araştırmacı gazetecilik), Güneydoğu Ekspres’ten Vecdi Erbay (röportaj teknikleri), Mali Müşavir İbrahim Yeşilçimen (alternatif gelir yönetimi), Diyarbakır Barosu’ndan Şiraz Baran (gazeteci hakları ve hukuk) yer alıyor. Program kapsamında ayrıca dijital güvenlik üzerine, iletişim ve bankacılık uygulamaları denetçisi bilgisayar yüksek mühendisi Nergis Malal’in eğitmeni olduğu de özel bir modül sunulacak.

Sürdürülebilir üretim ve telif modeli

Eğitimlerin ardından başlayacak olan yedi aylık uygulama sürecinde, 13 gazeteci profesyonel mentörlerin denetiminde haber üretimi gerçekleştirecek. Bu modelde, üretilen içerikler öncelikle bölgedeki sekiz yerel gazete ve beş serbest platformda yayımlanarak yerel medyanın dijital görünürlüğüne katkı sunacak.

Projenin ekonomik sürdürülebilirlik ayağında ise gazetecilerin fikri emekleri için doğrudan haber telif ücreti ödenecek.

Projenin koordinatörü Murat Bayram, haber kütüphanesi editörü Vahdet Uçar.

Kürt Çalışmaları Merkezi (KSC) tarafından bağımsız olarak izlenecek olan bu süreç, yerel gazeteciliğin hem editoryal bağımsızlığını hem de mali yapısını güçlendirmeyi amaçlıyor.

(HA)