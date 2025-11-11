Diyarbakır’da viyadük inşaatı çöktü: 3 işçi öldü, 2’si ağır yaralı

Diyarbakır’ın Kulp ilçesi yakınlarında, Kulp-Muş karayolunda Tepecik ve Karabulak mahalleleri arasında yapımı süren köprüde beton dökümü sırasında iskele çöktü.
Karayolları Genel Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri tarafından yürütülen projede meydana gelen göçükte, işçiler Şehmus Anustekin, Tahsin Dere ve Salih Lale hayatını kaybetti.
İşçilerden Cüneyt Narin ve Mehmet Şirin Yalçıner’in de durumlarının ağır olduğu öğrenildi.
Olayın ardından Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Belediye Eş Başkanları, ilçe yöneticileri ve çok sayıda kişi bölgeye giderek arama-kurtarma çalışmalarına katıldı.
Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, hayatını kaybeden işçilerin, köprü ve yol yapımını üstlenen Maktaş İnşaat Şirketi’nde çalıştıkları belirtildi.
Valilikten açıklama
İş cinayetine ilişkin Diyarbakır Valiliği’nden yapılan açıklamada ise şöyle dendi:
“11 Kasım 2025 tarihinde, Kulp Muş karayolu üzerinde yapımı devam eden viyadükte meydana gelen çökme (iş kazası) neticesinde 3 çalışan hayatını kaybetmiş, 2 çalışan da ağır yaralanmıştır. Olayın ardından bölgeye AFAD, 112 Acil Sağlık, Jandarma ve itfaiye ekipleri ivedilikle sevk edilmiş, kurtarma ve ilk müdahale çalışmaları hızla başlatılmıştır. Yaralı işçilerimiz (biri hava ambulansıyla) hastanelere sevk edilerek tedavi altına alınmıştır. Kaza ile ilgili olarak adli makamlarca soruşturma başlatılmış olup, olay tüm boyutlarıyla incelenmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı; yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.” (TY)