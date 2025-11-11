Diyarbakır’da viyadük inşaatı çöktü: 3 işçi öldü, 2’si ağır yaralı

Diyarbakır’ın Kulp ilçesi yakınlarında, Kulp-Muş karayolunda Tepecik ve Karabulak mahalleleri arasında yapımı süren köprüde beton dökümü sırasında iskele çöktü.

Karayolları Genel Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri tarafından yürütülen projede meydana gelen göçükte, işçiler Şehmus Anustekin, Tahsin Dere ve Salih Lale hayatını kaybetti.

İşçilerden Cüneyt Narin ve Mehmet Şirin Yalçıner’in de durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Olayın ardından Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Belediye Eş Başkanları, ilçe yöneticileri ve çok sayıda kişi bölgeye giderek arama-kurtarma çalışmalarına katıldı.

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, hayatını kaybeden işçilerin, köprü ve yol yapımını üstlenen Maktaş İnşaat Şirketi’nde çalıştıkları belirtildi.