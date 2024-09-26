Diyarbakır’da uluslararası sempozyum: İlk defa Kürtçe akademik sunum yapılacak

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (TMMOB) bağlı İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Ankara ve Diyarbakır Şubeleri, 27-29 Eylül tarihlerinde 7’inci Uluslararası Tarihi Yapıların Güçlendirilmesi ve Geleceğe Güvenle Devri Sempozyumu gerçekleştirecek.

Sempozyumun destekleyiciler arasında Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Sur Belediyesi, Dicle Üniversitesi, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Diyarbakır Sanayi ve Ticaret Odası gibi kurumlar da yer alıyor.

Açılış tarihi Surp Giragos Kilisesi’nde

Etkinliğin açılışı, 27 Eylül'de Diyarbakır’ın simgelerinden tarihi Surp Giragos Kilisesi’nde yapılacak. 09:30 ile 12:00 arasındaki açılış konuşmalarının ardından Ma Music’in dinletisi olacak.

Akademik oturumlar ise 27 Eylül saat 13:00 ile 28 Eylül saat 18:00 arasında Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi’nde (ÇandAmed) yapılacak.

Programın içeriğinde iki mini sempozyum, dört çağrılı konuşmacı, bir davetli konuşmacı, 10 oturum ve 49 bildiri sunulacak. 129 bildirinin yazarlarının temsil ettiği 9 farklı ülkeden akademisyenler, Diyarbakır’da tarihi yapıların korunması ve güçlendirilmesine dair fikir alışverişinde bulunacak.

Sonuç bildirgesi yol gösterici bir kaynak olacak

Sempozyum sonunda elde edilen sonuçlar bir kitap haline getirilerek gelecekteki restorasyon çalışmaları ve tarihi yapıların korunması için yol gösterici bir kaynak olacak.

Toplamda sempozyumdan 16 ülkeden katılımcılar sunum yapacak. Sunumlar Türkçe, Kürtçe ve İngilizce olmak üzere üç farklı dilde gerçekleştirilecek. Kürtçe yapılacak akademik sunum, uluslararası sempozyumun en dikkat çeken unsurlarından biri olarak öne çıkıyor.

Kürtçe akademik sunum bir ilk

Süleymaniye Üniversitesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Abdullah Wurya Sabir, sempozyumda "Çağdaş Yeniden İnşa Sürecinin Değişen Mimari Genotipe Etkisi" başlıklı Kürtçe bir sunum yapacak. Ayrıca programda Dicle Üniversitesi’nden Prof. Dr. İdris Bedirhanoğlu'nun da Kürtçe bildirisi yer alacak.

Sur’un 8 bin yıllık tarihi ve sempozyumun önemi

Diyarbakır’ın tarihi Sur bölgesine dikkat çekmek amacıyla seçilen sempozyumun teması, tarihi yapıların nasıl korunabileceği ve güçlendirilebileceği üzerine odaklanıyor. Sur’un yaklaşık 8 bin yıllık geçmişi, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alması ve özellikle çatışmalar sonrası bazı yapıların yıkım kararı ile karşı karşıya kalması, sempozyumun önemini daha da artırıyor.

“Kürtçenin yer alması büyük anlam taşıyor”

İnşaat Mühendisleri Odası Diyarbakır Şube Eşbaşkanı Mahsum Çiya Korkmaz, sempozyumu bianet'e değerlendirdi.

Korkmaz, “Kürtçenin uluslararası bir etkinlikte yer alması bizim için büyük bir anlam taşıyor. Dünyaca ünlü üniversitelerden akademisyenler burada olacak ve bu kadar geniş katılımlı bir etkinlikte Kürtçe bildiri sunulması ayrı bir öneme sahip" dedi.

“Tarihi yapıları güçlendirmek insani bir sorumluluk”

Dünyanın dört bir yanından akademisyenlerin kente gelerek bildirilerini sunacaklarını söyleyen Korkmaz, şunları dile getirdi. “Özellikle Diyarbakır'ı seçmemizin nedeni, bu bölgedeki tarihi yapıların nasıl korunup güçlendirilebileceği konusunda farkındalık yaratmak istiyoruz. Sur açısından baktığımızda, bu sempozyumun önemi oldukça büyük. Sur’un 8 bin yıllık bir tarihe sahip olduğunu ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer aldığını biliyorsunuz. Özellikle çatışmalı süreçten sonra bazı yapılara ‘güçlendirilmesi mümkün değil’ raporu verilerek yıkım kararı alındı. Ancak biz tarihi yapıları yıkmak yerine güçlendirmenin vicdani ve insani bir sorumluluk olduğuna inanıyoruz. Bu yapıların geleceğe sağlam bir şekilde aktarılması, en büyük sorumluluklarımızdan biridir. Bu sorumluluğu yerine getirmek amacıyla bu sempozyumu düzenliyoruz.”

Sempozyum ile ilgili ayrıntılı bilgiye https://tarihiyapilar.org/ 'dan ulaşabilirsiniz.

(İY/RT)