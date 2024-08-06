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KADIN
Yayın Tarihi: 6 Ağustos 2024 12:47
 ~ Son Güncelleme: 6 Ağustos 2024 12:52
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Diyarbakır’da "Tekbir”li saldırılar: Kadınlar güvende değil

Kadınların kafelerde ve parklarda tehdit altında olduklarını, saldırganların özellikle kadınlara yönelik baskı kurmaya çalıştığını anlatan Avukat Gözde Engin, saldırganların cezasızlık zırhı ile korunduğuna dikkat çekti.

Evrim Kepenek
Evrim Kepenek

Evrim Kepenek
Görseli Büyüt
Diyarbakır’da "Tekbir”li saldırılar: Kadınlar güvende değil

“Diyarbakır’da bir korku iklimi yaratılmaya çalışılsa da kentin demokratik yapısı buna karşı direniyor.”

Özel dans okulu Swingamed, Diyarbakır merkez Kayapınar İlçesi Nâzım Hikmet Caddesi üzerinde bulunan Tema Park’ta, 9 Haziran'da açık alanda bir dans etkinliği düzenledi.

Dans gösterisinin başlamasıyla parka gelen yaklaşık 50 kişilik bir grup, “Tekbir-Allah-u Ekber” sloganları atarak dans etkinliğine saldırdı. Saldırılar sonrasında da devam etti. 

Örneğin, Suriçi'nde Karga Kafe ile aynı sokaktaki Hewş Kafe’ye silahlı saldırı düzenlendi.

Diyarbakır’da daha önce de bir grup tekbir getirerek Starbucks ve Burger King şubelerine saldırı düzenledi.

Peki 1990’larda Hizbullah’ın saldırıları nedeniyle “karanlık” günler yaşayanlar, özellikle kadınlar, bu saldırılardan nasıl etkileniyor?

“Polis geç geldi”

Swingamed’e saldırıya uğrayanların avukatı Gözde Engin, videoda teşhis edilmesine rağmen sadece iki kişinin gözaltına alındığını ve serbest bırakıldığını söyledi.

Engin, olayın gerçekleşmesinden 15-20 gün sonra polis müdahalesiyle iki kişinin gözaltına alındığını belirtti. Bu kişilerin savcılığa sevk edildiğini ve ifadelerinde yalnızca olay yerinden geçtiklerini, müdahale etmeye çalıştıklarını söylediklerini dile getirdi. Ancak, teşhis edilen şahıslardan birinin, kalabalığı harekete geçiren kişi olduğunu vurguladı.

Olay anında polisin geç müdahale ettiğini belirten Engin, “Polis olay yerinde hemen olsaydı, müdahale edenleri tespit ederek daha etkin bir müdahalede bulunabilirdi. Ancak polisin geç gelmesi nedeniyle sadece dört sivil polis olay yerine ulaşabilmiş ve kalabalığın büyüklüğü nedeniyle etkili bir müdahalede bulunamamışlar” dedi.

“Kadınlara yönelik baskı kurmaya çalışılıyor”

Engin, saldırıların Diyarbakır’da kadınlara yönelik korku ve tedirginlik yarattığını söyledi.

Özellikle Eğitim Sen’in müfredat değişikliği protestosuna yönelik saldırıdan bahseden Engin, kadınların havuzda yüzdüğü anlarda bile saldırıya uğradıklarını belirtti. Kadınların kafelerde ve parklarda tehdit altında olduklarını, saldırganların özellikle kadınlara yönelik baskı kurmaya çalıştığını dile getirdi.

“Çiftler parkı terk etmek zorunda kaldı”

Engin, Diyarbakır’da akşamları parklarda dolaşan ve çift olarak oturan kişileri uyaran grupların olduğunu gözlemlediğini aktardı. Bu grupların parkta dolaşıp, çiftleri rahatsız ettiklerini ve parkı terk etmeye zorladıklarını söyledi. Bu durumun kadınlarda ciddi bir tedirginlik yarattığını, park gibi kamusal alanlarda rahatça bulunmanın zorlaştığını belirtti.

“Cezasızlık güç veriyor”

Engin, Diyarbakır’da bir korku iklimi yaratılmaya çalışıldığını, ancak kentin örgütlülüğünün bu duruma karşı koymaya çalıştığını anlattı.

Olayların cezasız kalma ihtimalinden endişe duyduklarını belirten Engin, kadınların bu saldırılar karşısında daha temkinli davrandığını ve güvenlik endişesi yaşadığını söyledi.

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(EMK)

tekbirli saldırı swing Swingamed adalet kaya
Evrim Kepenek
Evrim Kepenek
@kepenekevrimm [email protected] tüm yazıları
bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News için çalıştı. İMC TV’de muhabirlik yaptı. Sivil Sayfalar,...

bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News için çalıştı. İMC TV’de muhabirlik yaptı. Sivil Sayfalar, Yeşil Gazete, Journo ve sektör dergileri için yazılar yazdı, haberleri yayınlandı. Hemşin kültür dergisi GOR’un kurucu yazarlarından. Yeşilden Maviye Karadenizden Kadın Portreleri, Sırtında Sepeti, Medya ve Yalanlar isimli kitaplara katkı sundu. 2011 Musa Anter Gazetecilik ödülü sahibi. Türkiye Gazeteciler Sendikası Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu kurucu üyelerinden. İstanbul Üniversitesi Avrupa Birliği ve Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümlerinden mezun. Ekim 2018’den bu yana bianet’te çalışıyor.

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