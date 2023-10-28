Diyarbakır’da Starbucks’a saldırı

Diyarbakır’da Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) taraftarları, dün akşam Ceylan Alışveriş Merkezi önünde yaptıkları gösterinin ardından AVM içerisindeki Starbucks şubesine saldırdı.

Starbucks hakkında, İsrail’e destek verdiği iddiasıyla boykot çağrıları yapılıyordu. ABD'li kahve zinciri Starbucks, Filistin ile dayanışma mesajı içeren bir paylaşımda bulunduğu gerekçesiyle "Starbucks Workers United" adlı sendikasına dava açacağını açıklamıştı. Gazeteci İsmail Arı ise “Starbucks Türkiye, Kuveyt merkezli Alshaya Grubu'nun” açıklamasını yaptı.

AKP’liler de oturma eylemi yapmıştı

MA’nın haberine göre, Hür Dava Partisi Diyarbakır İl Başkanlığı’nın X hesabından dün şu çağrıyı yaptı:

“Gazze’de kardeşlerimiz katledilirken evde kalmak olmaz. Haydi hepimiz dışarıya meydanlara iniyoruz Ceylan Karavilin önünde bu gece saat 23.00’te toplanıyoruz!”

Yapılan bu çağrı ile parti yöneticileri, üyeleri ve taraftarları akşam saatlerinde AVM önünde toplandı. Protesto gösterisinin ardından bir grup, Starbucks’ın AVM’deki şubesine saldırdı. İşyerinin camlarını taş ve sopalarla kırdılar, içerideki sandalye, masa ve malzemelere zarar verdiler. Grup “Kahrolsun İsrail”, “Filistin halkı yalnızdır” sloganlarını attıktan sonra dağıldı.

Dün de AKP Gençlik Kolları üyesi bir grup Starbucks’a giderek kafeteryada oturma eylemi yapmıştı.

TCDD’den açıklama

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Yalçın, Starbucks'ın ürünlerinin yüksek hızlı trenlerden kaldırılması yönünde yüklenici firmalara talimat verildiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ufuk Yalçın, "Ekim ayının ilk günlerinden itibaren uluslararası kamuoyunda infiale sebep olan, mazlum Filistinli kardeşlerimize yapılan soykırım ve işgalci israil’i eleştiren çalışanlarına yönelik mobbing uygulayan bahse konu kahve üreticisi firma ile Şirketimizin herhangi bir sözleşmesi bulunmamaktadır. Yüksek Hızlı Trenlerimizde kafeteryaların işletmeciliğini yapan yüklenici firmaya, bahse konu kahve üreticisi firmanın ürünlerinin yerine, alternatif ürünlerin yolcularımıza sunulması ile ilgili resmi bildirimde bulunulmuştur" dedi. (AS)