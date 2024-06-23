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Yayın Tarihi: 23 Haziran 2024 14:59
 ~ Son Güncelleme: 23 Haziran 2024 19:37
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Diyarbakır’da Starbucks ve Burger King'e tekbirli saldırı

Kayapınar’da Starbucks şubesi ile Sur’da Burger King şubesine giren bir grup tekbir getirip, "Cenk, cihat, şehadet" sloganı attı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Diyarbakır’da Starbucks ve Burger King'e tekbirli saldırı

Diyarbakır’da bir grup Burger King ve Starbucks’e saldırdı.

Tekbir getirip, "Cenk, cihat, şehadet" sloganı atan grup Kayapınar’da Mahabad Bulvarı'ndaki Starbucks şubesi ile Sur’daki Burger King şubesine girdi.

İsrail aleyhine de slogan atan grup iş yerlerine maddi hasar verdi.

Grup ayrıca bazı çalışan ve müşterileri darp etti.

Dans etkinliğine saldırmışlardı

Diyarbakır’da yine tekbir getiren bir grup 9 Haziran’da özel dans okulu Swingamed’in etkinliğine saldırmıştı.

Tema Park’taki etkinliğin başlamasıyla parka gelen yaklaşık 50 kişilik bir grup, “Tekbir-Allah-u Ekber” sloganları atarak dans edenleri alandan kovmuştu.

Grup alandan ayrılmayanları ise darp etmişti.

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(HA)

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/haber/icar-swing-ci-ye-swing-mi-o-da-ne-195160
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