Diyarbakır’da bir grup Burger King ve Starbucks’e saldırdı.

Tekbir getirip, "Cenk, cihat, şehadet" sloganı atan grup Kayapınar’da Mahabad Bulvarı'ndaki Starbucks şubesi ile Sur’daki Burger King şubesine girdi.

İsrail aleyhine de slogan atan grup iş yerlerine maddi hasar verdi.

Grup ayrıca bazı çalışan ve müşterileri darp etti.

Diyarbakır’da Starbucks ve Burger King'e tekbirli saldırı



Diyarbakır’da iki hafta önce de yine tekbir getiren bir grup Tema Park'taki dans etkinliğine saldırmıştı. https://t.co/wIedNu5ddh pic.twitter.com/vMWWvI0CqY — bianet (@bianet_org) June 23, 2024

Dans etkinliğine saldırmışlardı

Diyarbakır’da yine tekbir getiren bir grup 9 Haziran’da özel dans okulu Swingamed’in etkinliğine saldırmıştı.

Tema Park’taki etkinliğin başlamasıyla parka gelen yaklaşık 50 kişilik bir grup, “Tekbir-Allah-u Ekber” sloganları atarak dans edenleri alandan kovmuştu.

Grup alandan ayrılmayanları ise darp etmişti.

Diyarbakır’da dans eden gruba tekbirli saldırı

(HA)