Diyarbakır’da Solo Fest4: ‘Rengini kap gel’

Diyarbakır’da Mordem Sanat’ın düzenlediği 4. Uluslararası Solo Festivali’nin bu yılki teması toplumsal cinsiyet eşitliği üzerine. 27 Ekim - 5 Kasım tarihleri arasındaki yapılacak festivalin bilet gelirleri depremzede çocuklar için kullanılacak.

Kültür için Alan’ın destek verdiği festivalin açılışı Sur içindeki tarihi Deva Hamamı’nda yapılacak. ‘Solo Fest4: Rengini Kap Gel' temasıyla meraklılarıyla buluşacak festivale İran’ın Urmiye, Bokan, Tahran; Hollanda’nın Amsterdam ve Türkiye'nin İzmir, İstanbul, Şırnak, Diyarbakır, Mardin şehirlerinden 43 sanatçı katılacak. Festival programında çağdaş dans, geleneksel anlatı türleri, performans sanatları, monodramlar yer alıyor. Ayrıca panel, atölye ve oyunlardan oluşan 15 etkinlik de takip edilebilir.

Bilet gelirleri depremzede çocuklar için

Deprem bölgelerindeki çocukların sanata erişiminin artırılması da hedeflenen festivalde bilet gelirleri, deprem bölgesindeki çocuklara atölye çalışmaları ve oyun gösterimleri düzenlemek için kullanacak. Bunun için destek olmak isteyenlere yönelik askıda bilet uygulaması yapılacak.

Hikâyelerle zamanda yolculuk

Festival kapsamında Yerel Harikalar Dolabı ile Diyarbakır ve özellikle Sur’da kaybolmakta olan kültürel mirasa dair nesnelerin hikâyeleri anlatılacak. Dengbêj Kurdê ve Henîfa anlatacakları hikayelerle zamanda yolculuğa çıkaracak. M.Xelat Ertoşî ise hikâye anlatıcılığına bir yorum katacak.

Mordem Sanat’ın “Kimsin Sen” adıyla sunacağı oyunda “Yalanlarınız, hatalarınız, başarılarınız ve doğrularınız vardır. Tercih ettikleriniz ve edemedikleriniz çirkinlikleriniz ve güzellikleriniz. Peki, kaçını kabul edebildiniz? Üzeri kapalı bir biçimde toplumdan soyutlamaya çalışırken kendinizi ya da bu toplumda var olmaya çalışırken nasıl bir yol tercih ettiniz? Kimsiniz siz? Ya da sen kimsin? Kimsin sen?” sorusunun cevabı aranacak.

Amsterdam’dan kadınlar “Bir martıyı vurmuştunuz. Hatırladınız mı?” diye soracak.

Filiz Bozkuş Al tek kişilik performansıyla GONG'un varlığını hatırlatacak.

Semra Çeçen, bir kadının çocukluktan yetişkinliğe varıncaya dek dahil olduğu güç ilişkilerini ‘Kalkış-ma” ile aktaracak.

Koma Şanoya Kanî, monolog bir oyun olan “Cîhana tenêtiyê” ile bir askerin savaşını ve savaş̧ sonrası ülkesinin çektiği acıları anlatacak.

Tek kişilik anlatı kültürü yaşatılmaya çalışılıyor

Mordem Sanat, Kürt kültürünün unutulmaya yüz tutmuş sanatsal formlarını topluma kazandırma misyonunu, kuruluşlarından bu yana sürdürdüklerini dile getiriyor.

Mordem Sanat tarafından yapılan açıklama şöyle:

“Festival, kültürel mirası ve bunun aktarımını merkeze alıyor. Kendi kültürümüzde var olan tek kişilik anlatı geleneğinden yola çıkarak başka kültürlerde de var olan tek kişilik anlatı geleneği formlarını Uluslararası Solo Festival ile birlikte aktarmaya ve yaşatmaya çalışıyoruz. Solo Fest, tek kişilik anlatılar-performanslar üzerine şekillenmiş ve bu tek kişilik anlatı geleneklerinin Kürt kültüründeki önemli birer örneği olan “dengbej”, “qawılbej” ve “çirokbejler” gibi geleneksel anlatı biçimlerine de yer verip bunlara dikkat çekmek ve aynı zamanda, bu sanatsal formların aslında tiyatro sanatının temel bir parçası olduğunu gösterme motivasyonu da taşıyor.

“Bu yılki Solo Festival, özellikle toplumsal cinsiyet eşitliğini gözeterek seçilen eserlerin çoğunluğunu kadın oyuncuların sahnelediği ve ayrıca LGBTİ+ temalarına vurgu yapan iki oyunun da yer aldığı bir festival olarak tasarlandı. 'Rengini Kap Gel' sloganı, her rengin içinde bulunduğunu ve tüm insanların ayrım gözetmeksizin katılmasına açık olduğunu simgeliyor.”

Festivalin açılışı, tarihi Deva Hamamı’nda 27 Ekim saat 18:30’da Yerel Harikalar Dolabı etkinliği ile başlayacak. Bu etkinliğin ardından saat 20:00’de açılış kokteyli yapılacak.

(İY/AÖ)