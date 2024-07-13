Diyarbakır’da saldırıya uğrayan kafe sahibi: Faillerimiz ortadadır

Diyarbakır’ın tarihi Suriçi bölgesinde 11 Temmuz gecesi Karga ve Hewş kafelerine silahlı ve ses bombalı saldırı düzenlendi.

Saldırganların "Allahu Ekber" diyerek kaçtığı olayın ardından Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında 3 kişinin gözaltına alındığı ve başkaca olan şüphelilerin ise halen arandığı öğrenildi.

Diyarbakır Sur’da iki kafeye saldırı

Öte yandan bir buçuk yıldır ara ara bu mekanlara gelen bazı kişiler tehditler savurmuş. Gelenler, “Buraya açık giyinen kadınlar giremez. Müziğin sesini kısın” gibi söylemlerde bulunmuş ve yapılmaması durumda, “saldırırız, yakarız, yıkarız” diyerek tehditler etmiş.

Dayanışma ziyareti ve tepkiler

Diyarbakır Kent Koruma ve Dayanışma Platformu’nun çağrısıyla, saldırıya uğrayan kafelere bugün destek ziyaretleri gerçekleştirildi. Ziyarete Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları Serra Bucak ve Doğan Hatun, Sur Belediye Eş Başkanları Gulan Önkol ve Adnan Örhan, kentteki sivil toplum örgütleri, siyasi partiler ve birçok vatandaş katıldı.

“Saldırı, birlikte yaşam kültürüne zarar verici”

SES Diyarbakır Şube Eş Başkanı Yıldız Ok Orak, Diyarbakır Kent Koruma ve Dayanışma Platformu adına yaptığı basın açıklamasında, “Özel ticari işletmelere yönelik, toplumsal barış için tehlike oluşturan ve kentimizin birlikte yaşam kültürüne zarar verici fiziki ve sözlü saldırılarda bulunulmasını asla kabul etmiyor ve en sert şekilde kınıyoruz. Farklı kültürlere, inançlara ve yaşam tarzlarına sahip yurttaşların bir arada yaşadığı kentimizin birlikte yaşam kültürüne zarar verici saldırılara sessiz kalmayacağımızı da bir kez daha hatırlatmak istiyoruz” dedi.

Orak, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından etkin bir soruşturma yürütülmesini istedi.

“Suriçi’nde işletmeleri susturmaya çalışıyorlar”

Hewş Kafe İşletmecisi Bahoz Damlayıcı, yaşananlara dair bianet’e yaptığı açıklamada, saldırının kabul edilemez olduğunu söyledi.

Damlayıcı, “Sanat ve kültür faaliyeti yürüten bir mekana yapılan bu saldırıyı kabul etmiyoruz. Bu, Diyarbakır’daki bütün esnaflara yapılmış bir saldırıdır. Burada söz konusu olan sadece Hewş Kafe değil, tüm Diyarbakır halkıdır. Bu saldırılar gittikçe artıyor. Mekanımıza ve birçok işletmeye yapılan bu saldırılar kabul edilemez. Suriçi’nde genel olarak bütün işletmelere tehditkâr cümleler kurarak susturmaya çalışıyorlar. Diyarbakır’ın çok kültürlülüğünü ve dayanışma ruhunu, insanların sosyal ve kültürel aktivitelerini engellemeye çalışıyorlar. Bu saldırıları dini ön plana koyarak yapıyorlar. Din herkes içindir, sadece onların değil. Bu insanlar dini duygular üzerinden saldırılar düzenliyorlar. Bu, insanların özgürlüklerini kısıtlayan durumlardır” dedi.

“Saldırılar karşısında kitlesel bir duruş sergilenmelidir”

Bu tehditler karşısında Diyarbakır halkının ve esnaflarının kitlesel bir duruş sergilemesi gerektiğini söyleyen Damlayıcı, “Diyarbakır’ın bir kültürü, sermayesi, ahlakı ve adabı vardır. Hiç kimse bunu bozmaya yeltenemez. Biz buna karşıyız. İnsanların yaşam biçimlerine müdahale edilmemelidir. Kadınların giyiminden, yaşam tarzlarından rahatsız olan bu insanlar tehlikelidir. Bu kişiler tehditvari konuşuyorlar ve insanların evlerine, mekanlarına saldırı düzenleyebileceklerini dile getiriyorlar. Bu mafya ve çeteye dur demek devletin görevidir ve Diyarbakır valisinin sorumluluğundadır. Şehrin güvenliği sağlanmalıdır, aksi takdirde toplumsal kırgınlıklara ve uzun vadeli travmalara yol açabilir. Biz bunu hak eden bir toplum değiliz ve asla da olmayacağız” dedi.

Emniyetin gerekli işlemleri sürdürdüğünü ve faillerin cezasız kalmayacaklarını düşündüklerini dile getiren Damlayıcı, “Bu konuda şüphemiz yok, çünkü bu insanlar öldürme niyetiyle geldiler, ama o gün başaramadılar. Bu, yarın öldürmeyecekleri anlamına gelmez. Faillerimiz ortadadır. Evet, biz ölmedik ama faillerimiz ortadadır” dedi.

Diyarbakır’da yakın zaman peş peşe birçok saldırı

Diyarbakır’da son dönemde saldırılar bunlarla sınırlı değil. Yakın zamanda kentte, dans eden bir gruba tekbir getirilerek saldırılmıştı. Yine Starbucks ve Burger King şubeleri saldırıların hedefi olmuştu. Suriçi’nde İllüzyon sanatçısı Hassan Asoiaf, tehdit edilmiş ardından kafesine kurşun sıkılmıştı. Asoif, dükkanını kapatmak zorunda kalmıştı.

Diyarbakır’da Starbucks ve Burger King'e tekbirli saldırı

(İY/AD)