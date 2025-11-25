ENGLISH KURDÎ
EKOLOJİ
Yayın Tarihi: 25 Kasım 2025 15:40
 ~ Son Güncelleme: 25 Kasım 2025 15:41
Diyarbakır’da maden numunesi için askerler mahalleyi abluka altına aldı

Husikan Mahallesi sakini Şaban Turgay: “Buraya binlerce asker gönderildi. Mahalleden çıkmamıza izin vermediler. Ne olursa olsun, maden şirketine yol vermeyeceğiz.”

BİA Haber Merkezi

Diyarbakır’da maden numunesi için askerler mahalleyi abluka altına aldı
Fotoğraflar: Mezopotamya Ajansı

Diyarbakır’ın Çınar (Xana Axpar) ilçesine bağlı Husikan Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda, Oyak Çimento Fabrikası tarafından yapılması planlanan 4’üncü grup pomza madeni için bu sabah saatlerinde şirket çalışanları bölgeye geldi.

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre, şirketin madende numune alma işleminin “sorunsuz” gerçekleşmesi için askerler, TOMA ve zırhlı araçlarla mahalleyi ablukaya aldı.

Mahalleye giriş-çıkışlar yasaklanırken, abluka altındaki mahalleliler durumu duyurunca, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP), Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Çınar ilçe yöneticileri, Çınar Belediye Eş Başkanları, Diyarbakır Barosu Çevre ve Kent Komisyonu üyeleri, Amed Ekoloji Meclisi üyeleri ve çok sayıda kişi bölgeye gitti.

Kitle mahalleye ulaşırken, şirket çalışanlarının numune almasının ardından askerler ablukayı kaldırarak bölgeden ayrıldı.

“Askerler buraya geliyor ve köylüleri tehdit ediyor”

Yaşananları değerlendiren mahalle sakini Şaban Turgay, “Bugün burada olup biten her şey bir kişinin çıkarı için yapılıyor. Binlerce asker buraya gönderildi. Mahalleden çıkmamıza izin vermediler. Ne olursa olsun, biz maden şirketine yol vermeyeceğiz. Askerler buraya geliyor ve köylüleri tehdit ediyor,” dedi.

Çınar Belediye Eş Başkanı Semra Akyüz de, maden ocağının kurulması durumunda mahallelilerin göç etmek zorunda kalacağını belirterek, “Halk kendi toprağında canı pahasına direniyor. Buradaki doğa talan edilirse köylülerin yaşam alanı tamamen yok olur. Biz talana karşıyız ve burada yaşayan halkla birlikteyiz,” dedi.

Ne olmuştu?

Diyarbakır’ın Çınar ilçesine bağlı Husikan Mahallesi’nde, Oyak Çimento Fabrikası tarafından planlanan 4’üncü grup pomza madeni için Nisan 2025’te “ÇED gerekli değildir” kararı verilmiş ve şirket ağaç kesimine başlamıştı.

Çalışmalara tepki gösteren mahalleliler asker müdahalesiyle karşılaşmış, bazı kişiler gözaltına alınarak serbest bırakılmıştı.

Mevcut maden ocağına verilen “ÇED gerekli değildir” kararına karşı, Diyarbakır Barosu Kent ve Çevre Komisyonu, Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD) Diyarbakır Şubesi Ekoloji Komisyonu ve Ekoloji Derneği, İdare Mahkemesi’ne 25 Nisan’da iptal davası açmıştı.

Dava kapsamında önümüzdeki aylarda bölgede keşif yapılması beklenirken, davaya rağmen doğa tahribatı sürüyor. (TY)

