Diyarbakır’da Kürtçe hizmet veren kafeye polis baskını

Kürtçenin gündelik yaşamda daha çok kullanılması ve tehdit altında bir dil olmasına dikkat çekmek için müşterilerine sadece Kürtçe hizmet vereceğini duyuran Diyarbakır’daki Pîne Cafe’ye polis, bu sabah saatlerinde baskın düzenledi.

Ofis Mahallesi Sanat Sokağı’ndaki kafede arama yapan polis, kafenin sahibi Ramazan Şimşek’i gözaltına aldı. Sabah saat 05.00 sularında gözaltına alınan Şimşek hakkında ihbar olduğu öğrenildi.

Rûdaw’da yer alan habere göre, kafe sahibinin adliyedeki işlemleri sürüyor.

Ramazan Şimşek’in kardeşi Vedat Şimşek ise polislerin kafenin kapısını zorlayarak içeri girdiklerini ve eşyaları dağıttıklarını söyledi.

Şimşek, özellikle sosyal medyada “Bu kafede Türkçe konuşmak yasak” denilerek hedef gösterilmişti.

Diyarbakır Barosu'ndan açıklama

Konuyla ilgili açıklama yapan Diyarbakır Barosu, gözaltındaki Şimşek'e hukuki destek sağladıklarını söyleyerek özetle şöyle dedi:

"Farklı dillerde kamusal alanlarda hizmet verilmesine ve bu alandaki engelleyici uygulamalara dikkat çekilerek, ana dilin toplumsal yaşamda kullanımının yaygınlaştırılması amaçlanmıştır. Ancak Kürtçe diline yönelik tahammülsüzlüğün ve ayrımcı uygulamaların bir benzeri tezahür etmiş, Kürtçe dilinde de hizmet verilebilmesi meşru ve yasal bir hak olmasına karşın suç teşkil ettiği iddiasıyla gözaltı işlemi yapılmıştır.

"Dil, insan kimliği için temel bir unsurdur. Bireyler açısından olduğu gibi, toplumla ilişki açısından da kendini tanımlama için temel bir referans noktası oluşturmaktadır. Kürtçe üzerindeki baskının artık sona ermesini, kamusal alanda kullanımı önündeki engellerin kaldırılmasını, farklı dillerde hizmet verilebilmesine ilişkin engelleyici uygulamalara son verilmesini, salt bu gerekçelerle ve suç oluşturmaması gözetilerek gözaltına alınan kafe işletmecisinin derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz." (TY)