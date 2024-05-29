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Yayın Tarihi: 29 Mayıs 2024 14:02
 ~ Son Güncelleme: 29 Mayıs 2024 14:14
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Diyarbakır’da Kürtçe hizmet veren kafeye polis baskını

15 Mayıs Kürtçe Dil Bayramı’nın ardından sadece Kürtçe hizmet verme kararı alan kafeye baskın düzenleyen polis, kafe sahibini gözaltına aldı.

BİA Haber Merkezi
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Diyarbakır’da Kürtçe hizmet veren kafeye polis baskını
Fotoğraf: Kafenin Instagram hesabı

Kürtçenin gündelik yaşamda daha çok kullanılması ve tehdit altında bir dil olmasına dikkat çekmek için müşterilerine sadece Kürtçe hizmet vereceğini duyuran Diyarbakır’daki Pîne Cafe’ye polis, bu sabah saatlerinde baskın düzenledi.

Ofis Mahallesi Sanat Sokağı’ndaki kafede arama yapan polis, kafenin sahibi Ramazan Şimşek’i gözaltına aldı. Sabah saat 05.00 sularında gözaltına alınan Şimşek hakkında ihbar olduğu öğrenildi.

Rûdaw’da yer alan habere göre, kafe sahibinin adliyedeki işlemleri sürüyor.

Ramazan Şimşek’in kardeşi Vedat Şimşek ise polislerin kafenin kapısını zorlayarak içeri girdiklerini ve eşyaları dağıttıklarını söyledi.

Şimşek, özellikle sosyal medyada  “Bu kafede Türkçe konuşmak yasak” denilerek hedef gösterilmişti. 

Diyarbakır Barosu'ndan açıklama

Konuyla ilgili açıklama yapan Diyarbakır Barosu, gözaltındaki Şimşek'e hukuki destek sağladıklarını söyleyerek özetle şöyle dedi:

"Farklı dillerde kamusal alanlarda hizmet verilmesine ve bu alandaki engelleyici uygulamalara dikkat çekilerek, ana dilin toplumsal yaşamda kullanımının yaygınlaştırılması amaçlanmıştır. Ancak Kürtçe diline yönelik tahammülsüzlüğün ve ayrımcı uygulamaların bir benzeri tezahür etmiş, Kürtçe dilinde de hizmet verilebilmesi meşru ve yasal bir hak olmasına karşın suç teşkil ettiği iddiasıyla gözaltı işlemi yapılmıştır. 

"Dil, insan kimliği için temel bir unsurdur. Bireyler açısından olduğu gibi, toplumla ilişki açısından da kendini tanımlama için temel bir referans noktası oluşturmaktadır. Kürtçe üzerindeki baskının artık sona ermesini, kamusal alanda kullanımı önündeki engellerin kaldırılmasını, farklı dillerde hizmet verilebilmesine ilişkin engelleyici uygulamalara son verilmesini, salt bu gerekçelerle ve suç oluşturmaması gözetilerek gözaltına alınan kafe işletmecisinin derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz." (TY)

Kürtçe Pîne Cafe Ramazan Şimşek anadil hakkı
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/haber/anadili-kadinlarindan-kurt-dil-bayrami-videosu-244099
İBRAHİM GENÇ YAZDI
Kürt Dili Aynasından Bakınca
16 Mayıs 2019
/yazi/kurt-dili-aynasindan-bakinca-208542
DİNÇAY HARA YAZDI
Chomsky ve Anadil Üzerine
18 Mayıs 2013
/yazi/chomsky-ve-anadil-uzerine-146700
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