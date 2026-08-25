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YT: Yayın Tarihi: 25.08.2026 10:08 25 Ağustos 2026 10:08
 ~  SG: Son Güncelleme: 25.08.2026 13:59 25 Ağustos 2026 13:59
Okuma Okuma:  6 dakika

Diyarbakır’da köpeklerin toplandığı alan için ‘yaşam hakkı’ çağrısı

Hayvan hakkı savunucuları, Diyarbakır’da yüzlerce köpeğin yetersiz koşullarda tutulduğunu belirterek belediyeye toplama uygulamasını durdurma çağrısı yaptı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, alanın altyapısının tamamlanacağını bildirdi.

Nalin Öztekin
Nalin Öztekin

Nalin Öztekin
Görseli Büyüt
Diyarbakır’da köpeklerin toplandığı alan için ‘yaşam hakkı’ çağrısı
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DEM Partili Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin sokakta yaşayan köpekleri götürdüğü “doğal yaşam alanı”ndaki koşullar hayvan hakkı savunucularının gündemine geldi.

Burak Özgüner Hayvan Hakları Çalışma Merkezi (BurHak) ve Yaşam İçin Yasa İnisiyatifi, sosyal medyada alandan görüntüler paylaşarak yüzlerce köpeğin çitle çevrili alanlarda tutulduğunu, yeterli su, mama, gölgelik ve veterinerlik hizmetine erişemediklerini söyledi. 

 
 
 
 
 
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Yaşam İçin Yasa (@yasamicinyasainisiyatifi)'in paylaştığı bir gönderi

Hayvan hakkı savunucuları, belediyeye köpeklerin mevcut koşullarda tutulmasına son verme ve toplama uygulamasından vazgeçme çağrısı yaptı.

Eleştirilerin ardından bianet’in ulaştığı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı, alandaki uygulamaya ilişkin açıklama gönderdi.

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Belediye: Yaklaşık 600 köpek geçici alanlarda

Belediye, yeni mevzuat kapsamında İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği talimatlar doğrultusunda Diyarbakır’ın merkezdeki 4, kırsaldaki 13 ilçe belediyesinin sokakta yaşayan hayvanları topladığını belirtti. 

İlçe belediyelerince toplanan hayvanların Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne getirilmesi sonucunda mevcut kapasitenin aşıldığını söyleyen belediye, bu nedenle alternatif ve geçici alanlara ihtiyaç duyulduğunu bildirdi. 

Açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesine ait yaklaşık 195 dönümlük doğal yaşam alanında, Ankara’dan gelen bir müfettişin incelemelerinin ardından geçici padoklar oluşturuldu.

İlk olarak yaklaşık 5 dönümlük bir alan hazırlandı ve buraya 120 köpek nakledildi. İlçe belediyelerinden getirilen hayvanların sayısının artması üzerine yaklaşık 10 dönümlük ikinci bir alan daha oluşturuldu ve bu bölüme de yaklaşık 480 köpek götürüldü. Belediye, toplamda yaklaşık 600 köpeğin bulunduğu 5 ve 10 dönümlük iki alanın “tamamen geçici” olduğunu söyledi.

Yaklaşık 195 dönümlük kalıcı doğal yaşam alanının yapımı için ihale gerçekleştirildiğini belirten belediye, yüklenici firmanın çalışmalarına başladığını bildirdi. 

“Sağlık kontrolleri günlük yapılıyor”

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, hayvanların sağlık kontrollerinin Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından günlük olarak yapıldığını söyledi. Belediye ayrıca hayvan hakkı savunucuları, hayvan ve ekoloji örgütleriyle toplantılar yapıldığını bildirdi.

Genel Sekreter Yardımcısı Özlem Tekin’in katılımıyla gerçekleştirilen toplantıların yanı sıra, hayvan hakkı savunucularından oluşan heyetlerle doğal yaşam alanının ziyaret edildiği ve taleplerin ilgili belediye birimlerine aktarıldığı belirtildi.

BurHak ve Yaşam İçin Yasa ne demişti?

 
 
 
 
 
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BurHak Çalışma Merkezi (@bur_hak)'in paylaştığı bir gönderi

BurHak ve Yaşam İçin Yasa, doğal yaşam alanından paylaştıkları görüntülerle yüzlerce köpeğin yalnızca çitle çevrili bir alanda tutulduğunu ve sıcak hava altında yeterli suya, mamaya ve gölgelenebilecekleri bölümlere erişemediklerini söylemişti.

Savunucular, alanda sürekli görev yapan veteriner hekim, veteriner teknikeri ya da hayvanların bakımından sorumlu personel bulunmadığını da belirtmişti.

Açıklamada, mama ve su kaplarının boş olduğu, hayvan hakkı savunucularının alana gitmesinin ardından tankerle su getirildiği ve mama bırakıldığı ifade edilmişti.

BurHak ve Yaşam İçin Yasa, alana götürülen köpeklerin bir bölümünün kısırlaştırılmadığını da söylemiş; belediye ve DEM Parti temsilcileriyle bakımevinin koşulları konusunda aylardır görüşmeler yaptıklarını ancak taleplerine ve çözüm önerilerine yanıt alamadıklarını belirtmişti.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
köpek katliamı sokakta yaşayan köpekler diyarbakır büyükşehir belediyesi barınaktaki hayvanlar
Nalin Öztekin
Nalin Öztekin
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bianet muhabiri (Eylül 2025). Gazeteciliğe 2013 yılında Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde henüz öğrenciyken başladı. Çeşitli mecralarda insan hakları, çocuk hakları, LGBTİ+’lar ve mültecilere ilişkin haberler...

bianet muhabiri (Eylül 2025). Gazeteciliğe 2013 yılında Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde henüz öğrenciyken başladı. Çeşitli mecralarda insan hakları, çocuk hakları, LGBTİ+’lar ve mültecilere ilişkin haberler üretti. Muhabirliğin yanı sıra televizyon programları ve haber bültenleri sundu, canlı yayınlar modere etti. Radyoculuk serüveninde "Elma Şekeri" isimli bir çocuk programı hazırladı ve sundu. Gazeteciliğin yanı sıra gastronomi ve çocuk edebiyatı ile ilgileniyor. Ailesini, bitkilerini, kedileri Şapşik ve Memo ile köpeği Bitter'i çok seviyor.

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