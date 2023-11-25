ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 25 Kasım 2023 12:09
 ~ Son Güncelleme: 25 Kasım 2023 14:26
2 dk Okuma

ÇERÇİLİKTEN SAHAFLIĞA YOLCULUK

Diyarbakır’da Kitêpçiyan sahaftan müzayede

Lezgin Akan genç bir sahaf. Sahaf yolculuğunu anlatırken, ilkokul çağlarındaki köy okulundaki birkaç kitap ve ansiklopediden ibaret olan kütüphaneden, ona alışveriş deneyimi kazandıran, babasının köy köy gezerek yaptığı çerçiliğe kadar birçok şey anlattı.

Bedri Adanır
Bedri Adanır

Bedri Adanır
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/25/diyarbakirda-bir-sahaf-muzayede-duzenleyecek.JPG
Bedri Adanır / Bianet

Diyarbakır’da Lezgin Akan (Kitêpçiyan) isimli sahaf yıllardır topladığı kitapları açık arttırma ile satışa sunacak. Kitaplarını sahaf platformları üzerinden online olarak satışa çıkardığını söyleyen Akan, müzayedede ağırlıkta Kürtçe kitapları öne çıkarmayı istediğini söyledi.

Çerçilikten sahaflığa yolculuk

Müzayede ile ilgili bianet’e bilgi veren Lezgin Akan, 26 Kasım’da (yarın) yapılacak müzayedenin bir başlangıç olduğunu, daha sonra bu müzayedeleri haftalık veya iki haftalık periyotlarla, daha çok Kürtçe kitaplarla düzenlemek istediğini aktardı.

Lezgin Akan genç bir sahaf. Sahaf yolculuğunu anlatırken, ilkokul çağlarındaki köy okulundaki birkaç kitap ve ansiklopediden ibaret olan kütüphaneden, ona alışveriş deneyimi kazandıran, babasının köy köy gezerek yaptığı çerçiliğe kadar birçok şey anlattı.

İstanbul’dan Diyarbakır’a

Lezgin daha önce İstanbul’da popüler kitapçılarda da çalışmış ama lise çağlarından itibaren büyük bir kütüphane kurma hayalinden vazgeçmemiş. İstanbul’da kitaplarla iç içe geçirdiği 10 yılın ardından, geçtiğimiz yıl Diyarbakır’a gelmiş ve evinin bir odasını büyük bir kitaplığa çevirerek hayaline doğru ilk adımı atmış:

“Diyarbakır’da evler büyük, o yüzden kitaplarım için haricen bir yer kiralamama gerek yoktu. İki odayı dört duvar boyunca kitaplarla doldurmak istiyordum ama şimdilik bir oda yetiyor.”

10 kişi de katılsa başarı

Lezgin’le sohbet ederken hemen her kitap hakkında verdiği detaylı bilgileri hayranlık uyandırıyor. Elbette sahaflık yaparken para da kazanıyor Lezgin, bununla geçiniyor ama bunu tamamen kitap aşkıyla yapıyor.

Lezgin Diyarbakır’da ilk defa düzenleyeceği müzayedenin hazırlıklarını da anlattı. Lezgin, ilk müzayedenin biraz tanıtım gibi geçeceğini, bu yüzden kıymetli eserlerin ilk etapta müzayedede yer almayacağını ama sonraki müzayedelerde koleksiyonundaki değerli eserleri de müzayede ile satışa sunabileceğini söyledi. Daha önce İstanbul’da bir müzayede düzenlediğini söyleyen Lezgin, “Diyarbakır’daki ilk müzayedeme 10 kişinin bile katılması başarı,” diyor.

İlk müzayede 26 Kasım’da Sanat Sokağı’nda

Lezgin’in ilk müzayedesi 26 Kasım’da Ofis semtindeki Sanat Sokağı’nda, Pîne Cafe’de yapılacak. Lezgin, Aralık ayında Diyarbakır’da açılacak kitap fuarında da müzayede yapmayı planlıyor. (BA/AS)

istanbul sahaflar müzayede DİYARBAKIR
Bedri Adanır
Bedri Adanır
[email protected] tüm yazıları

Aslen gazeteci bir matematik öğretmeni...

diğer yazıları
“Çürüme” eleştirisi
Bugün 00:00
“Çürüme” eleştirisi
SAYIŞTAY'IN MARDİN RAPORU
HEDEP'li Güneş: Belediyelerdeki usulsüzlüklerin temelinde kayyım rejimi var
24 Kasım 2023
HEDEP'li Güneş: Belediyelerdeki usulsüzlüklerin temelinde kayyım rejimi var
ÖHD VE TUAY-DER RAPORU
13 hapishaneden 28 mahpusun tahliyesi ertelendi
24 Kasım 2023
13 hapishaneden 28 mahpusun tahliyesi ertelendi
HAPİSHANELER HAK İHLALLERİ RAPORU
“Mahpuslara yönelik hukuk dışı uygulamalardan vazgeçilmeli”
23 Kasım 2023
“Mahpuslara yönelik hukuk dışı uygulamalardan vazgeçilmeli”
Tahliyesi 13 aydır engelleniyor: Resul Baltacı 31 yıl 1 aydır hapiste
21 Kasım 2023
Tahliyesi 13 aydır engelleniyor: Resul Baltacı 31 yıl 1 aydır hapiste
Sayfa Başına Git