“Diyarbakır’da kamu hastaneleri çürüyor”

Diyarbakır’da kamu hastaneleri bakımsızlık içinde. Sağlık emekçilerin oturdukları koltuk bile çürümeye terk edilmişti, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası (SES) Diyarbakır Şubesinin sosyal medya hesabından konuyu gündeme getirmesiyle koltuklar yenileriyle değiştirildi.

Ancak hastanelerde fiziki bakımsızlık ve ilgisizlik bununla sınırlı değil.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Diyarbakır Şube Eş Başkanı Mehmet Nur Ulus’a göre hastanelere bir çivi bile çakılmıyor. Ulus, bunun gerekçesini, mevcut hastanelerin çürümüşlüğe bırakılarak yeni şehir hastanelerine geçişin planlanması olarak açıklıyor.

Mehmet Nur Ulus, hastanelerin fiziksel koşullarını ve sağlık çalışanlarının zorlu çalışma şartlarını bianet’e anlattı.

“Fiziksel koşullar gözardı ediliyor”

Sağlık sisteminin genel çerçevede ciddi sorunlar yaşadığını vurgulayan Ulus, “Uzun zamandır sistemsel olarak çürümüşlüğe bırakılan bir durum var. Özellikle fiziksel koşullar hep gözardı ediliyor. Oturma alanları gözardı ediliyor, dinlenme odaları gözardı ediliyor. Sistem, iş yürüsün ama nasıl yürüyorsa yürüsün, mantığıyla işliyor" dedi.

Ulus, Sağlık Bakanlığı ve iktidarın ekonomik paketler ve tasarruf politikaları adı altında sağlık sistemini ihmal ettiğini belirtti.

Çalışma koşulları

Ulus, sağlık çalışanlarının çalışma koşullarının insani olmadığını belirtti. Yazın çok sıcak, kışın ise çok soğuk olan dinlenme odalarında, çalışanların yırtık ve kırık koltuklarda oturmak zorunda kaldığını ifade etti:

“Yüksek sıcaklıkta enfeksiyon oranı çok artıyor. Çalıştığımız binaların hepsinde iklimlendirme ile ilgili sorunlar yaşıyoruz. Klimalar bozuk, havalandırma sistemleri merkezi sistem üzerinden değil. Bir ameliyathanenin korunması gereken sıcaklık derecesi var. Ama Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 16 ila 24 derece olması gereken ameliyathanede 30 dereceyi ve üstünü bulan bir ortamda ameliyatlar yapıldı. Bu durum enfeksiyon riskini artırıyor ve hizmetin kalitesini düşürüyor.”

Çocuk Hastanesi

Çocuk hastanesinin özellikle kendi kaderine bırakıldığını belirten Ulus, " Çalışan arkadaşlarımızın oturdukları koltuklar kırık, yırtık. Bunların değişiminin yapılması gerektiğini birçok kez dillendirdik" dedi. Ulus, sosyal medyada bu durumu paylaştıktan sonra nispeten oturulabilecek koltukların temin edildiğini belirterek, aslında bu sorunların çözülebilir olduğunu ancak ihmaller yüzünden çözülmediğini vurguladı.

Şehir Hastanesi projesi

Mevcut hastanelerin çürümüşlüğe bırakılarak yeni şehir hastanelerine geçişin planlandığını da ekledi.

Ancak yeni hastanelere ulaşımın zor olduğunu belirten Ulus, bu durumun halkın sağlık hizmetlerine erişimini daha da zorlaştıracağını ifade etti:

“Ulaşımı en kolay olan iki hastane çürümüşlüğe bırakılıp şehir hastanesi açıldığında, vatandaşların buraya yönlendirilmesiyle ilgili bir proje olduğunu düşünüyoruz. Sağlık hizmeti sunulacaksa ulaşımı da kolay olmalı. Sağlık hizmeti sunan arkadaşlarımıza da insani çerçevedeki koşulların oluşturması gerekiyor.”

Sağlık hizmetinin kalitesi

Ulus, sağlık hizmetinin kalitesiz ve yetersiz olduğunu, bunun da sağlık hizmeti alan vatandaşları olumsuz etkilediğini belirterek, şunları söyledi: "Yetersiz ve kalitesiz sağlık hizmeti sunulan yerlerde halk da 'Niye bize kaliteli sağlık hizmeti sunulmuyor' şikayetini dile getiriyor.”

Mehmet Nur Ulus, sağlık çalışanlarının ve sağlık hizmeti alan vatandaşların daha iyi koşullara kavuşması için yetkililerin acilen harekete geçmesi gerektiğini dile getirdi.

(İY/AS)