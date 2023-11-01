Diyarbakır’da hastane sorunlarını dile getiren SES temsilcisine iki kez sürgün

Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nin SES işyeri temsilcisi Serdar Büyükdeniz’in 2018 yılından bu yana işyerindeki eksiklik ve hak ihlallerine ilişkin yürüttüğü çalışmalar iki defa sürgün edilmesine neden oldu.

Hastane yöneticileri ile resmi yazışmalarda bulunan Büyükdeniz, taleplerinin dikkate alınmaması üzerine hastanedeki sorunları hem yargıya taşıdı hem de CİMER’e yazdı. CİMER başvurusuna istinaden 11 Ocak 2023’te Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne Sağlık Bakanlığı tarafından müfettiş görevlendirildi.

Hastaneye gelen müfettiş, burada yüze yakın sağlık emekçisi ile görüştü. SES İşyeri Temsilcisi Serdar Büyükdeniz’le de görüşen müfettiş, 6 Şubat depremleriyle birlikte soruşturmayı tamamlamadan hastaneden ayrıldı. 6 Şubat sonrası süreçte soruşturma Ankara’dan yürütüldü, hastane yöneticilerinin sözlü beyanları esas alındı.

“Kamu zararına rağmen işlem yapılmadı”

Konuyla ilgili SES Diyarbakır Şubesi’nde bugün açıklama yapıldı.

SES Diyarbakır Şube Eş Başkanı Mehmet Nur Ulus, kamunun zarar etmesini ve onlarca usulsüzlüğü önleyen iş yeri temsilcilerinin ‘fuzuli dilekçe yazmak’ gibi gerçekçi olmayan bir suçlamayla sürgün edildiğini söyledi.

Kararı yargıya taşındıklarını belirten Ulus, mahkemenin idareyi haksız bulduğunu ve yürütmeyi durduğunu dile getirdi. Kararın ardından Büyükdeniz’in asli görev yerine döndüğünü ancak bir hafta içinde bu defa Diyarbakır Valiliği oluru ile ikinci defa sürgün edildiğini belirten Ulus, şunları kaydetti:

“Diyarbakır 2. İdare Mahkeme heyeti tarafından, sürgün gerekçesine ilişkin belgeler ilgili müfettişten istemiş. Müfettiş raporunda, haksız kazanç ve kamu zararı olduğu tespit edilmesine rağmen bu kişilerle ilgili herhangi bir cezai işlem yapılmamıştır. Çocuk Hastalıkları Hastanesi yönetimine, il sağlık müdürlüğüne ve müfettişlere verilen ‘fuzuli’ diye nitelendirilen bazı dilekçe içeriklerini kamuoyunun takdirine sunuyoruz.”

‘Fuzuli’ görülen dilekçe başlıkları sıralandı

Mehmet Nur Ulus, Büyükdeniz’in vermiş olduğu dilekçe konularına atıfla yetkililere şu soruları yöneltti:

Daha birkaç gün önce KYK yurdunda düşen asansör sebebiyle bir öğrencinin hayatını kaybettiğine şahitlik ettiğimiz halde Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesinde aylarca KIRMIZI etiketli olarak aktif kullandırılan asansörlere ilişkin dilekçe yazmak fuzuli mi?

Uygulanmayan İş Sağlığı ve Güvenliği yasasının uygulanmasını talep etmek fuzuli mi?

Yaklaşık 70 yıl önce yapılan hastanenin deprem sonrası bina güvenliğini ve sağlamlığının incelenmesini talep etmek fuzuli mi?

Hasta ve Çalışanların beslenme hakkına ulaşmasını talep etmek fuzuli mi?

Hasta ve çalışan güvenliğine ilişkin tedbirler talep etmek fuzuli mi?

Hayali ek mesailere ilişkin dilekçe vermek fuzuli mi?

Usulsüz puan girişlerine ilişkin dilekçe yazmak fuzuli mi?

Riskli birimde çalışanların emeğini korumak ve haksız kazancı engellemek için dilekçe vermek fuzuli mi?

Emziren annelere ilişkin ek ara öğün takviyesi talep etmek fuzuli mi?

Görev tanımında olmadığı halde hemşirelere eczaneden ilaç almanın dayatılmasına karşın dilekçe yazmak fuzuli mi?

Sağlık emekçilerinin görev tanımı dışında çalıştırılmaması için dilekçe vermek fuzuli mi?

Eksik elemanla çalışılan birimlerin yönetmeliklere uygun sayıda personel olmasını talep etmek fuzuli mi?

İlaçların çöpe atılmaması için dilekçe yazmak fuzuli mi?

Döner sermayenin adil dağıtılması için dilekçe yazmak fuzuli mi?

İhale süreçlerinin şeffaf yürütülmesi için dilekçe yazmak fuzuli mi?

20 günden fazla aynı mayi seti ile tedavi edilen hastalar için enfeksiyon korunma önlemleri ve hasta güvenliği sağlanması için dilekçe vermek fuzuli mi?

Sendikal torpil ve adam kayırmayı engellemek için dilekçe vermek fuzuli mi?

“Çalışmalarımızın arkasındayız”

Tüm belge, kanıt ve çalışanların beyanlarına rağmen Büyükdeniz’in sürgün edilmesinin ‘müfettişin taraflı davrandığını gösterdiğini’ belirten Ulus, sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Çalışan sağlığı, hasta güvenliği ve kamu yararı ilkelerini gözeterek yürütmüş olduğumuz çalışmaların arkasındayız. Bu süreci yargıya taşıyacağımızı ve sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyuruyor, emekten gelen fiili meşru mücadelemiz ve de anayasal güvence altına alınan sendikal faaliyetlerin engellenemeyeceğini tekrardan belirtiyoruz.”

(İY/VC)