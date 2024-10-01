Diyarbakır’da hakim Özcan evinde ölü bulundu

Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 11. Ceza Dairesi hakimi, 42 yaşındaki Murat Özcan hayatını kaybetti.

MA’nın haberine göre, kendisinden haber almayan iş arkadaşları dün akşam hakimin evine gitti. Kapı açılmayınca meslektaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Özcan’ı yaşamını yitirmiş halde buldu.

Cenaze otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Özcan'ın cenazesinin yarın memleketi Elazığ Palu'ya bağlı Andılar köyünde toprağa verilecek.

(AS)