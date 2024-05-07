Diyarbakır’da gözaltına alınan gazeteciler serbest bırakıldı

Diyarbakır’da dün (6 Mayıs) sabah saatlerinde yedi kişiyle birlikte ev baskınıyla gözaltına alınan gazeteciler Nurcan Yalçın ve Derya Us serbest bırakıldı.

Emniyet’teki ifade işlemleri tamamlanan gazeteciler gözaltına alınan diğer yedi kişiyle birlikte Diyarbakır Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılık, sorgunun ardından da adli kontrol şartıyla serbest bırakılma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkartıldı.

Hakimlik, savcılığın talebi doğrultusunda gözaltına alınan kişileri adli kontrol tedbiriyle serbest bıraktı.

Gözaltındakilere “örgüt üyesi olmak” ve “Örgüt finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet” suçlamaları yöneltilmişti.

(HA)