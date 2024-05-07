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Yayın Tarihi: 7 Mayıs 2024 16:16
 ~ Son Güncelleme: 7 Mayıs 2024 16:19
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Diyarbakır’da gözaltına alınan gazeteciler serbest bırakıldı

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Nurcan Yalçın ve Derya Us'a adli kontrol tedbiri koydu.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Diyarbakır’da gözaltına alınan gazeteciler serbest bırakıldı

Diyarbakır’da dün (6 Mayıs) sabah saatlerinde yedi kişiyle birlikte ev baskınıyla gözaltına alınan gazeteciler Nurcan Yalçın ve Derya Us serbest bırakıldı.

Emniyet’teki ifade işlemleri tamamlanan gazeteciler gözaltına alınan diğer yedi kişiyle birlikte Diyarbakır Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılık, sorgunun ardından da adli kontrol şartıyla serbest bırakılma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkartıldı.

Hakimlik, savcılığın talebi doğrultusunda gözaltına alınan kişileri adli kontrol tedbiriyle serbest bıraktı.

Gözaltındakilere “örgüt üyesi olmak” ve “Örgüt finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet” suçlamaları yöneltilmişti.

(HA)

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Gazeteciler Nurcan Yalçın ve Derya Us gözaltına alındı
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/haber/gazeteciler-nurcan-yalcin-ve-derya-us-gozaltina-alindi-294976
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