Diyarbakır’da gazetecilere ücretsiz toplu ulaşım kullanma hakkı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi (DBB), gazetecilerin daha rahat haber takibi yapabilmeleri için örnek niteliğinde bir karara imza attı. Alınan karara göre ulusal ve yerel basın çalışanları Diyarbakır il sınırları içinde, DBB’ye ait toplu ulaşım araçlarında ücretsiz olarak seyahat edebilecek.

İLKE TV’den Ömer Çelik’in haberine göre, DEM Parti yönetimindeki DBB’de Basın – Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan önerge, Belediye Meclisi’nin Eylül ayı toplantı gündemine alındı.

DBB Eş Başkanı Doğan Hatun’un başkanlığında yapılan toplantıda oylamaya sunulan önerge, oy birliğiyle kabul edildi.

Söz konusu önergeyle ayrıca, basın meslek örgütleriyle protokol yapılması için eş başkanlara yetki verildi.

(EMK)