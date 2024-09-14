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Yayın Tarihi: 14 Eylül 2024 17:51
 ~ Son Güncelleme: 14 Eylül 2024 17:54
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Diyarbakır’da gazetecilere ücretsiz toplu ulaşım kullanma hakkı

Söz konusu önergeyle ayrıca, basın meslek örgütleriyle protokol yapılması için eş başkanlara yetki verildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Diyarbakır’da gazetecilere ücretsiz toplu ulaşım kullanma hakkı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi (DBB), gazetecilerin daha rahat haber takibi yapabilmeleri için örnek niteliğinde bir karara imza attı. Alınan karara göre ulusal ve yerel basın çalışanları Diyarbakır il sınırları içinde, DBB’ye ait toplu ulaşım araçlarında ücretsiz olarak seyahat edebilecek.

İLKE TV’den Ömer Çelik’in haberine göre, DEM Parti yönetimindeki DBB’de Basın – Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan önerge, Belediye Meclisi’nin Eylül ayı toplantı gündemine alındı.

DBB Eş Başkanı Doğan Hatun’un başkanlığında yapılan toplantıda oylamaya sunulan önerge, oy birliğiyle kabul edildi.

Söz konusu önergeyle ayrıca, basın meslek örgütleriyle protokol yapılması için eş başkanlara yetki verildi.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
DİYARBAKIR DBB gazetecilere ücretsiz ulaşım hakkı ücretsiz toplu ulaşım
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