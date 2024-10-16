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Yayın Tarihi: 16 Ekim 2024 10:44
 ~ Son Güncelleme: 16 Ekim 2024 10:44
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Diyarbakır’da ev baskınları

Baskınlarda gözaltına alınan 15 kişinin, gözaltına alınma nedeni “örgüt propagandası yapmak” iddiası.

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Diyarbakır’da ev baskınları
Fotoğraf: Mezopotamya Ajansı

Diyarbakır’da bu sabah saatlerinde düzenlenen ev baskınlarında 15 kişi gözaltına alındı.

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, gözaltıların nedeni “örgüt propagandası yapmak” iddiası.

Gözaltına alınan 15 kişinin evlerinde yapılan polis aramasında eşyalar da dağıtıldı.

36 kentte ev baskınları: 269 gözaltı
36 kentte ev baskınları: 269 gözaltı
15 Ekim 2024

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya dün (15 Ekim), Diyarbakır'da pazar günü Demokratik Kurumlar Platformu tarafından düzenlenmek istenen “Özgürlük Mitingi” ile ilgili 36 kentte düzenlenen ev baskınlarında 269 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
Diyarbakır ev baskınları gözaltılar örgüt propagandası
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15 Ekim 2024
/haber/36-kentte-ev-baskinlari-269-gozalti-300731
DİYARBAKIR'DA ÖZGÜRLÜK MİTİNGİ'NE POLİS ABLUKASI
"Talebimiz özgürlük, muhatabı Sayın Öcalan"
13 Ekim 2024
/haber/talebimiz-ozgurluk-muhatabi-sayin-ocalan-300676
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11 Ekim 2024
/haber/antepte-dem-parti-ve-dbp-yoneticilerine-gozalti-300618
Kurtalan Belediye Eş Başkanı ve DEM Parti yöneticilerine gözaltı
9 Ekim 2024
/haber/kurtalan-belediye-es-baskani-ve-dem-parti-yoneticilerine-gozalti-300547
Aydın’da ev baskınları: 7 kişi gözaltına alındı
4 Ekim 2024
/haber/aydinda-ev-baskinlari-7-kisi-gozaltina-alindi-300409
Şırnak ve Erzurum’da ev baskınları
1 Ekim 2024
/haber/sirnak-ve-erzurumda-ev-baskinlari-300266
İstanbul ve İzmir’de ev baskınları
24 Eylül 2024
/haber/istanbul-ve-izmirde-ev-baskinlari-299995
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/haber/36-ilde-ev-baskinlari-298682
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/haber/erzurum-mardin-adiyaman-ve-batmanda-ev-baskinlari-298620
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