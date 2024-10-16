Diyarbakır’da ev baskınları

Diyarbakır’da bu sabah saatlerinde düzenlenen ev baskınlarında 15 kişi gözaltına alındı.

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, gözaltıların nedeni “örgüt propagandası yapmak” iddiası.

Gözaltına alınan 15 kişinin evlerinde yapılan polis aramasında eşyalar da dağıtıldı.

36 kentte ev baskınları: 269 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya dün (15 Ekim), Diyarbakır'da pazar günü Demokratik Kurumlar Platformu tarafından düzenlenmek istenen “Özgürlük Mitingi” ile ilgili 36 kentte düzenlenen ev baskınlarında 269 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu. (TY)