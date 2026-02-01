Diyarbakır’da Emniyet Müdürlüğü’ne EYP’li saldırı girişimi: 2 tutuklama

Diyarbakır’da İl Emniyet Müdürlüğü ana hizmet binasına yönelik el yapımı patlayıcıyla (EYP) düzenlenen saldırı girişimiyle ilgili gözaltına alınan üç şüpheliden ikisi tutuklandı.
Diyarbakır Valiliği’nden yapılan açıklamada, 25 Ocak günü saat 20.15 sıralarında emniyet binası yerleşkesine yönelik EYP’li saldırı girişiminin ardından güvenlik güçlerinin geniş çaplı çalışma başlattığı belirtildi. Çalışmalar kapsamında olayı gerçekleştirdiği tespit edilen üç şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı ifade edildi.
Açıklamada, emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerin adli mercilere sevk edildiği, çıkarıldıkları mahkemece iki şüphelinin tutuklandığı, bir şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı uygulandığı kaydedildi.
(EMK)