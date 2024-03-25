Diyarbakır’da dere yatağına kaçak inşaat: Yetkililer izliyor

Türk Mühendis ve Mimarlar Odalar Birliği (TMMOB) Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu (İKK), kentteki kaçak yapılaşmaya ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü önünde basın açıklaması yaptı.

Açıklamaya Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Bağlar Belediye Eş Başkan adayı Leyla Ayaz’da katıldı.

Basın açıklamasında ilk olarak söz alan TMMOB Diyarbakır İKK Sözcüsü Mahsum Çiya Korkmaz, çok defa suç duyurusu yapmalarına rağmen ranta dayalı kaçak inşaatların devam ettiğini söyledi.

Bağlar Belediyesinin kaçak yapılaşmaya kayıtsız kaldığını belirten Korkmaz, “kaçak inşaatların zeminin sağlam olmayan alanlara yapıldığını ifade etti ve ekledi: “Bu kaçak yapıların 500 metre ilerisinde 6 Şubat depreminde Cengiz Apartmanı yıkılmıştı. Hem zemin dolgusunun olmaması hem de buranın tamamen kaçak olmasından dolayısıyla yurttaşların iskan ve inşaat ruhsatı olmayan bu yerlerden ev alınmamasını özellikle vurgulamak istiyorum" dedi.

Basın açıklamasını okuyan Diyarbakır İnşaat Mühendisler Odası (İMO) Şube Eş Başkanı Berivan Yaşar ise; Bağlar İlçesi’nin Kaynartepe Mahallesi'nde, Turgut Özal Bulvarı'nda bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü karşısında, 975 ada 272 nolu parselde ile 975 ada 274 parsellerde inşaat çalışması yapıldığının tespit edildiğini söyledi.

"İhbarda bulunulmasına rağmen müdahale edilmedi"

Yaşar, çeşitli tarihlerde Bağlar Belediyesi'ne bu yapılarla ilgili ihbarda bulunulmasına rağmen kaçak yapı statüsünde olan bu rant amaçlı yapılara yasal müdahalede bulunulmadığını belirtti.

Yetkililerin bir an önce harekete geçmesini talep eden Yaşar, şöyle devam etti: “Birden fazla apartmanda gerçekleşen inşaatların uzun süre boyunca devam etmesine rağmen bu kaçak yapıdan yetkililerin bihaber olduğuna inanmak akla muhaldir. Aynı şekilde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün karşısında yapılması, tam şehir merkezinde olması, hemen her gün hepimizin önünden geçtiğimiz yol güzergahı olmasına rağmen bu yapılara göz yumulması, göz ardı edilmesi ve denetimden kaçırılması, yetkililerin ihmali veya bilgisizliğiyle açıklanamaz. Bu konuda yapılan açık ihlallerin uzun süre boyunca göz ardı edilmiş olması, sorunun ciddiyetini ve yetkililerin sorumluluklarını daha da arttırmaktadır."

"Ruhsatsız yapılardan ev almayın"

Yaşar, kaçak yapıların inşa edileceği zemin üzerinde herhangi bir incelemenin yapılmadan, zemin etüt raporunun oluşturulmadan, statik hesaplamaların olmadan yapılmasının büyük riskler barındırdığını dile getirdi:

“İnşa edilen kaçak yapıların bulundukları alanda 6 Şubat depreminde çok sayıda ağır ve orta hasar alan yapı bulunmaktadır. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün karşısında ki alanda yapılan incelemelere göre bölgenin dere yatağı olduğu, yapıların mühendislik hizmeti almadan yapılaşmaya uygun olmadığı dere malzemesi üzerine inşa edildiği ve yaşanacak depremlerde yine aynı bölgenin benzer bir yıkımı yaşayacağı anlaşılmaktadır. Dolayısıyla vatandaşlarımızın aynı acıları tekrar tekrar yaşamaması, can ve mal kaybı yaşamaması için halkımızın kaçak olarak inşa edilen, ruhsatsız yapılardan ev almaması gerektiğini önemle vurguluyoruz.”

“Kaçak inşaatlar derhal durdurulsun”

Bağlar Belediyesi’nin kayyım sürecinden sonra başlayan rant odaklı kaçak inşaatlara göz yummasının, sağlıksız yapı stoklarının oluşmasına sebebiyet verdiğine dikkat çeken Yaşar, son olarak şunları şöyle dedi: “Kaçak inşaatlar sadece çevresel etkileriyle değil, aynı zamanda yapı kalitesi ve güvenliği açısından da büyük riskler taşımaktadır. Bu nedenle, kaçak inşaatların derhal durdurulması ve yapılanların yıkılması için yetkililerin etkin bir şekilde hareket etmesi gerekmektedir. Diyarbakır genelinde kaçak, denetimsiz yapılarla mücadele edilmesi gerektiğini vurguluyoruz ve kamuoyunu bu konuda duyarlı olmaya çağırıyoruz."

(İY/RT)