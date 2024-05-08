Diyarbakır’da depremde yıkılan ASM, kütüphanenin odasına yerleştirildi

Diyarbakır’da depremden sonra iki Aile Sağlığı Merkezi’nin (ASM) ortak kullandığı binanın yıkılmasının ardından yerine yenisinin yapılmaması sağlık emekçilerinin tepkisine neden oldu.

Diyarbakır’ın Bağlar İlçesi’nde Şeyhşamil ve Emek Aile Sağlık Merkezleri aynı binada hizmet veriyordu. Maraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen Diyarbakır’da bu ASM binaları da yıkıldı. Hizmetin aksamaması için aile hekimi ve sağlık çalışanları Bağlar Belediyesi’ne ait Ferzad Kemanger Halk Kütüphanesi’ne ait iki odaya yerleştirildi. Aradan geçen 15 aya rağmen sorunun giderilmemesi sağlık emekçilerinin tepkisine neden oldu.

Diyarbakır Tabip Odası, Sosyal ve Sağlık Hizmetleri Sendikası (SES), Hekimsen, Birlik Dayanışma Sendikası, Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu’nun üye ve yöneticileri, yıkılan ASM önünde “Tüccar değil, hekimiz! Aile Sağlığı Merkezleri kamu eliyle yapılmalıdır!” pankartı arkasında basın açıklaması yaptı. Ortak basın açıklamasını Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Veysi Ülgen okudu.

“Sağlıksız ve güvenliksiz ortamlar”

Apartmanların, camilerin altlarında kiralanmış sağlıksız ve güvenliksiz ortamların aile sağlığı merkezlerine dönüştürüldüğünü söyleyen Ülgen, “Hekimler bu binaların kira, elektrik, su, doğal gaz faturalarını ödemek, temizlik malzemeleri, tamirat-tadilat işleri ile uğraşmak, temizlik, kırtasiye, sekreterlik vb. işlerin yürütülmesi için adeta işveren gibi personel çalıştırmak zorunda kalıyor” dedi.

“Aradan geçen 15 ayda bir çivi bile çakılmadı”

Depremden etkilenen ASM'lere yönelik konuşan Ülgen şöyle devam etti:

“Aradan geçen 15 aylık süre zarfında, şu an bulunduğumuz yerde yıkılan ASM'nin yerine bir çivi bile çakmayan yetkililer, çalışma binasını yıkmış, düzgün bir altyapı sağlayamamış, suyu elektriği kesilen bir ortamda çalışan aile hekimlerinden performans kesintisi yapmış, ASM çalışanlarının ücretlerini kesmiştir.”

“ASM çalışanlarına baskı yapılıyor”

Yetkililerin, ASM'lerin uygun yer teminini hekimlere yüklemeye çalıştığını ifade eden Ülgen, “Ücret kesintileri, mobbinge varan denetimlerle aile hekimleri ve ASM çalışanlarına baskı yapılıyor. Depremde yıkılan bir kamu kurumudur. Depreme dayanıklı yeni ASM'ler kamu tarafından yapılmalı, tüm tıbbi malzeme ve eşyalar temin edilmelidir” dedi.

“5 hekim aynı odada hizmet veriyor”

Ülgen’in açıklamasının ardından Birlik Dayanışma Sendikası Genel Hukuk ve Mevzuat Sekreteri Çağlar Özen söz aldı.

Depremde Şeyhşamil ve Emek ASM’nin ortak olarak kullandığı binanın yıkıldığını dile getiren Özen, burada çalışan 10 aile hekimliği biriminin çalışanlarıyla birlikte belediyeye ait kütüphanenin iki odasına yerleştirildiğini belirtti.

Beş hekimin aynı odada hasta kabul ettiğini söyleyen Özen şunları söyledi:

“Aile sağlığı çalışanları da o odada izlem, aşı yapıyor, gebe ve lohusalarla, aile planlaması danışmanlığı almak isteyenlerle konuşuyor. Sağlam bebekler ve hastalar aynı odada hep birlikte kabul ediliyor. Odada lavabo yok, mahremiyet yok, hasta gizliliği yok, hijyen koşulları yok yani bir sağlık kurumunda olması gereken asgari koşullar yok. Neden yok? Çünkü hizmet ettikleri devlet binasının yıkımının üzerinden bir yılı aşkın süre geçmesine rağmen Şeyhşamil ve Emek Aile Sağlığı Merkezleri çalışanları için uygun şartlarda yeni binalar sağlanmamış. Kim sağlamamış? Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü sağlamamış. Kim görmezden gelmiş? Sağlık Bakanlığı görmezden gelmiş. Buradan Sağlık Bakanlığına sesleniyoruz; Lütfen bu rezaletin gereğini yapın.”

“Takipçisi olacağız”

Özen’in ardından söz alan SES Amed Şube Eş Başkanı Mehmet Nur Ulus, “Çok sayıda sorunumuz var. Bunlardan biri performans sistemidir. Bunda da sağlık emekçilerine ceza uygulanıyor ve alacakları para kesiliyor. Bunu kabul etmiyoruz. Ayrıca yıkılan ASM’nin yerine yenisini yapacaklarını söylemişlerde, bunun da takipçisi olacağız” dedi.(İY/AÖ)