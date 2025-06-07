Diyarbakır’da DEM Parti-AKP bayramlaşması

Kurban Bayramı dolayısıyla Diyarbakır’da siyasi partilerin bayramlaşmaları vardı. Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Diyarbakır İl Örgütü Eşbaşkanları Gülşen Özer, Abbas Şahin, bayram ziyaretlerini il binasında kabul etti.

İlk olarak Saadet Partisi İl Başkanı Abdurrahman Ergin ve beraberindeki heyet geldi. Ergin, Necmettin Erbakan’ın Kürt sorunun çözüm çabalarına dikkat çekerek, “Bu sorun doğusu ve batısıyla herkese zarar verdi. Bugün savaş olmasaydı 4,5 trilyon gibi kayıp olmayacaktı. Bütün bunlara rağmen barışın konuşuluyor olması çok önemli. İnsanlarımızın huzur içinde yaşaması için destek olunması gerekiyor. Bizler de bu meselede sadece elimizi değil gövdemizi ortaya koymaya hazırız” dedi.

DEM Parti’ye ikinci ziyaret AKP tarafından yapıldı. AKP Diyarbakır İl Başkanı Ömer İler, ilk kez DEM Parti’yi ziyaret etti. İler, bayramların küskünlüklerin, dargınlıkların sona erdiği, insanların bir araya geldikleri, kaynaştıkları günler olduğunu ifade ederek, “Bayram, paylaşmaktır bir araya gelmektir. Arzu ettiğimi daha güzel, huzur, barış, mutluluk içerisinde, birlik ve beraberlik içerisinde nice bayramları Rabbim bize nasip etsin inşallah” diye konuştu.

İler, tarihi günlerin yaşandığını ifade ederek, şunları söyledi:

“Yıllardır özellikle ülkemizde ama özelde de bölgemizde, Diyarbakır’da gözyaşı, hüzün vardı. Bayramlar istediğimiz şekilde kutlanmazdı. Ama çok şükür Cumhurbaşkanımız çok güzel bir irade ortaya koydular ve o iradeye Sayın Devlet Bahçeli de güzel bir el uzattılar.

O ele karşılık da çok güzel bir hareket daha meydana geldi. Öcalan’a da hakkını teslim etmek lazım. Bu ele karşı barış elin uzatıp, örgüte çağrıda bulundu. Silahların susması gerektiğini, buradaki halkların binlerce yıllardır bir arada olduğunu, Malazgirt’ten bu yana Kürtlerin ve Türklerin beraber olduğunu, neyi kaybettiysek beraber kaybettiğimizi Cumhurbaşkanımız tarafından defalarca ifade edildi. Hepimizin hayali olan, bu ülkede artık barışın hakim olduğu, birbirimizle kucaklaşıp bayramlaşıp...

Zaten vardı o kardeşlik. Ama maalesef 41 yıldır silahlar vardı. Umuyoruz ve diliyoruz ki, bu mübarek bayramların da yüzü suyu hürmetine silahlar susar. Örgüt zaten kendini feshettiğini silahları bıraktığını açıkladı. Bununla beraber varsa bazı eksiklikler önümüzdeki süreçlerde ilerleyip, daha güzel bayramlarda buluşmak için bu mücadele veriliyor. Allah tamamına erdirsin. İstediğimiz şekilde neticelenmesini de bizlere nasip etsin.”

DEM Parti İl Eşbaşkanı Abbas Şahin, barış için emek verenlere teşekkür ederek, "Bu süreci nihayete erdirmek için inisiyatifi gösterenlere teşekkür ediyoruz. Bu dava insanlık davasıdır. Değişim dönüşümü hep birlikte inşa edeceğiz. Karşıtlıkla değil bir arada olarak bir panzehir üretip, dilimizle, duruşumuzla, barış dilini, demokratik siyaset dilinin öncelendiği bir yerde olmalıyız” diye konuştu.

(HA)