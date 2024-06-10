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Yayın Tarihi: 10 Haziran 2024 13:11
 ~ Son Güncelleme: 10 Haziran 2024 13:11
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Diyarbakır’da dans eden gruba tekbirli saldırı

Tekbir getiren grubun fiziksel saldırısına uğrayan dans grubundan iki kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Diyarbakır’da dans eden gruba tekbirli saldırı

Özel dans okulu Swingamed, Diyarbakır merkez Kayapınar İlçesi Nâzım Hikmet Caddesi üzerinde bulunan Tema Park’ta, dün (9 Haziran) açık alanda bir dans etkinliği düzenledi.

Dans gösterisinin başlamasıyla parka gelen yaklaşık 50 kişilik bir grup, “Tekbir-Allah-u Ekber” sloganları atarak dans etkinliğine müdahale etti ve katılımcıların parktan ayrılmasını istedi.

Güneydoğu Ekspres’te yer alan habere göre, etkinliğe katılanlar alandan ayrılmayınca grup, etkinliğe katılan yurttaşlara saldırdı. Üzerlerine sandalye fırlatılan yurttaşlardan bazıları çeşitli yerlerinden yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İki yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken, saldırıya uğrayanlar saldırganlardan şikâyetçi oldu.

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Beştaş: Kınıyorum

Saldırıyı, sosyal medya hesabı üzerinden kınayan DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, şöyle dedi:

"Bu grup bu kadar kalabalık nasıl bir araya gelmiş olabilir? Bu grup nerden aldığı cesaretle saldırı düzenlemiş olabilir? Acaba kolluk bu saldırıyı önleyebilecekken neden önlememiştir? Yahut saldırganlar hakkında polis yaptırım uygulamış mıdır?

"Soruların yanıtlarını az-çok biliyoruz ne yazık ki! Bu tür güruhların nerelerden güç ve cesaret aldığını da! Bir dans gösterisine yapılan saldırı, basit bir mesele değil. Bu kültürlere, yaşam biçimlerine ve kent hayatına saldırıdır, kınıyorum…" (TY)

swing amed dans tekbir
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/haber/10-ekim-davasi-sanigindan-tekbirli-savunma-199678
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/haber/istiklal-marsi-ve-tekbirle-gelen-linc-girisimi-140008
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