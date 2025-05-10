Diyarbakır’da ‘Birlik İnsiyatifi' toplantısı düzenlendi

Diyarbakır Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nde, “Toplumsal mücadele, özgürlükçü dayanışma ve demokratik örgütlenme zemininde birlikte düşünmek, tartışmak ve yeni yollar açmak için bir araya geliyoruz” çağrısıyla Birlik İnisiyatifi Toplantısı düzenlendi.

Toplantıya; Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, DEM Parti Mardin Milletvekili Saliha Aydeniz, DEM Parti Van Milletvekili Sinan Çiftyürek, DEM Parti Van Milletvekili Gülcan Kaçmaz Sağyiğit, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Doğan Hatun ile Türkiye’nin birçok şehrinden 200’ü aşkın delege katıldı. Delegeler arasında Kürdistani partiler, sivil toplum örgütleri ve çeşitli kurumların temsilcileri yer alıyor.

Aydeniz: Kürtler demokratikleşmenin öncüsü

bianet'e konuşan DEM Parti Mardin Milletvekili Saliha Aydeniz, Kürtler Ortadoğu'nun demokratikleşmesinin öncülüğünü yapıyor. Bu toplantı da onun göstergesi" dedi.

🔴 ‘Birlik İnsiyatifi' toplantısında konuşan DEM Parti Mardin Milletvekili Saliha Aydeniz:



🗣️ "Kürtler Ortadoğu’nun demokratikleşmesinin öncülüğünü yapıyor. Bu toplantı bunun bir parçası.”



📹 Video: @_evrimdnz pic.twitter.com/yQbZhurM5G — bianet (@bianet_org) May 10, 2025

'Birlik İnsiyatifi' toplantısının divan oluşumu için oy çokluğuyla Mardin Milletvekili Saliha Aydeniz, Av. Nahit Eren, Şex Sait Derneği Başkanı Kasım Fırat, Ayetullah Aştî ve Demokratik İslam Kongresi üyesi Diba Keskin seçildi.

Toplantının açılış konuşmasını Aydeniz yaptı. Aydeniz, konuşmasına barış mücadelesi yolunda hayatını kaybetmiş herkesi selamlayarak başladı.

Bir dakikalık saygı duruşunun ardından konuşmasına devam eden Aydeniz, Kuzey Doğu Suriye'deki gelişmelerin ve PKK 12. kongresinin çok önemli adımlar olduğunu dile getirdi. Aydeniz, birçok insanla birlikte Sırrı Süreyya Önder'e de büyük bir barış borçlu olduklarını söyledi.

Programın akışını açıklayan Aydeniz yarın toplantıdan çıkacak sonuç bildirgesinin basınla paylaşılacağını ve 'Birlik İnsiyatifi'ni ilan edeceklerini belirtti.

Çiftyürek: Onurlu barış için mücadele edeceğiz

Aydeniz'in ardından söz alan DEM Parti Van Milletvekili Sinan Çiftyürek, "27 Şubat'ta yapılan Öcalan'ın çağrısını biz Birlik İnsiyatifi ve Kürdistani Partiler olarak biz çok önemsedik. Biz inanıyoruz ki silahsız ve sivil siyaset bu saatten sonra şekillenecek. Biz demokratik bir toplum ve onurlu bir barış için hep birlikte mücadele edeceğiz. Bütün halklara, gençlere çağrımızdır ki destek verin Birlik İnsiyatifine. Neden? Toplumsal barış için Kürt sorununun çözümü için özgür yaşam için destek verin. Kürdistan'ın 4 parçası için biz bunu istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Çiftyürek'in ardından delegelerin ve divan üyelerinin toplantısı basına kapalı bir şekilde devam etti.

(ED)