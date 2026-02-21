ENGLISH KURDÎ
HABER
YT: Yayın Tarihi: 21.02.2026 22:45 21 Şubat 2026 22:45
 ~  SG: Son Güncelleme: 21.02.2026 23:00 21 Şubat 2026 23:00
Okuma Okuma:  2 dakika

Diyarbakır’da Anadili Günü paneli: Tehlike altındaki diller için ortak ses

Panelin açılış konuşmasını yapan Serra Bucak, 21 Şubat Dünya Anadil Günü’nü selamlayarak başladı. Anadilin bir hak olduğunu vurgulayan Bucak, eğitimin kreşten üniversiteye kadar anadilinde sürdürülmesinin önemine dikkat çekti.

Diyarbakır'da Anadili Günü paneli: Tehlike altındaki diller için ortak ses

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve il Hakları İzleme, Belgeleme ve Raporlama Ağı (DHİBRA), Diyarbakır’da 21 Şubat Dünya Anadili Günü etkinlikleri kapsamında bir panel düzenledi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları Serra Bucak ve Doğan Hatun da “Anadil ve Eğitim (Zimanê Dayikê û Perwerde)” paneline katıldı.

Panel, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nın organizasyonuyla Çand Amed Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen panele çok sayıda yurttaş katıldı.

Bucak: “Çok dilliliği savunuyoruz”

Panelin açılış konuşmasını yapan Serra Bucak, 21 Şubat Dünya Anadil Günü’nü selamlayarak başladı. Anadilin bir hak olduğunu vurgulayan Bucak, eğitimin kreşten üniversiteye kadar anadilinde sürdürülmesinin önemine dikkat çekti.

Göreve geldikleri günden bu yana hak, özgürlük ve eşitlik temelinde çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Bucak, Dil Şube Müdürlüğü’nün kongre merkezinde faaliyetlerini sürdürdüğünü ve farklı lehçelerin gelişimi için eğitim çalışmaları gerçekleştirdiklerini söyledi. Çok dilliliği savunduklarını belirten Bucak, bu alandaki çalışmaları büyütme kararlılığını dile getirdi.

Panel kapsamında DHİBRA’nın 12 anadilde hazırladığı 21 Şubat Dünya Anadil Günü deklarasyonu da katılımcılarla paylaşıldı.

Akademisyenler anadili ve tarihsel süreci ele aldı

Panelde Dr. Yasemin Oral Sarıbaş, “Anadil Nedir? 21 Şubat’ın Tarihsel Arka Planı ve Bugün” başlıklı sunumunda anadil kavramının tarihsel gelişimini ve 21 Şubat’ın anlamını değerlendirdi.

Prof. Dr. Bülent Bilmez ise Türkiye’de konuşulan dillerin siyasal ve toplumsal çerçevede nasıl konumlandığını ele aldı. Prof. Dr. Christoph Schroeder, Dr. Salim Orhan, Dr. Cuma Çiçek ve Dr. Bahar Öngüç de anadil, kimlik ve eğitim ilişkisine dair görüşlerini paylaştı.

“Tehlike Altındaki Diller” Forumu düzenlendi

Panelin ardından “Tehlike Altındaki Diller (Ziwanê ke Tehlûke de yê)” başlıklı forum gerçekleştirildi. Moderatörlüğünü Dr. Ronayi Önen yaptı.

Forumda Deniz Gündüz (Kırmanckî), Fırat Mercan (Ermenice), İrfan Çağatay (Lazca), Saliba Açı̧ş (Süryanice), Emel Özdemir (Çerkesce) ve Mahir Özkan (Hemşince) konuştu. Konuşmacılar, kendi dillerinin karşı karşıya kaldığı riskleri ve çözüm önerilerini paylaştı.

Saliba Açı̧ş, Diyarbakır’da yalnızca iki Süryani ailenin kaldığını belirterek dilin yaşatılması için daha güçlü dayanışma çağrısı yaptı. Emel Özdemir sunumunu Çerkesce gerçekleştirdi. Mahir Özkan ise konuşmasının sonunda kızıyla birlikte yazdığı Hemşince öykünün videosunu izleyicilere sundu.

Yaklaşık dört saat süren etkinlik boyunca anadili hakkının teorik ve pratik boyutları kapsamlı biçimde tartışıldı. Katılımcılar sorunları ve çözüm önerilerini değerlendirdi. Program, soru-cevap bölümüyle sona erdi.

KURDÎ
21 Şubat 2026
Diyarbakır’da yüzlerce kişi anadili hakkı için yürüdü: Anayasal adım atılsın
Diyarbakır’da yüzlerce kişi anadili hakkı için yürüdü: Anayasal adım atılsın
21 Şubat 2026

