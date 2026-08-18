Diyarbakır’da 5 Haziran için hafıza mekânı: Anıt Meydanı’na açık çağrı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi (DBB), 5 Haziran 2015’te İstasyon Meydanı’nda yaşanan bombalı saldırının kent hafızasında görünür kılınması amacıyla hazırlanacak anıt ve anma alanı için sanatçı ve tasarımcılara çağrı yaptı.

Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen “5 Haziran Anıt Meydanı ve Anma Yeri Fikir ve Tasarım Projesi”, saldırıda yaşamını yitirenlerin anısını kamusal alanda yaşatacak bir hafıza mekânının oluşturulmasını hedefliyor.

Belediye, çağrının amacını “toplumsal hafızayı ve barış iradesini” mekânsal ve estetik bir biçimde görünür kılmak olarak açıklıyor. Proje kapsamında anma ve hatırlama pratiklerini kamusal alana taşıyan anıt, heykel ve meydan tasarımları bekleniyor.

Başvurular 25 Eylül 2026 tarihine kadar yapılabilecek.

🕊️ Hafızayı mekâna dönüştürüyoruz. ✨



📌 Büyükşehir Belediyemiz, 5 Haziran 2015’te Diyarbakır’da yaşanan saldırıda hayatını kaybedenleri anmak ve toplumsal hafızayı yaşatmak amacıyla “5 Haziran Anıt Meydanı ve Anma Yeri Fikir Tasarım Projesi” için açık çağrıya çıkıyor.… pic.twitter.com/st7zZZDAmM — Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi (@diyarbakirbld) August 17, 2026

Tasarımları bağımsız jüri değerlendirecek

Açık çağrıya yapılacak başvuruların bağımsız bir jüri tarafından değerlendirileceği belirtildi. Seçilecek çalışmanın kentte belirlenecek bir alanda uygulanması ya da sergilenmesi planlanıyor.

Belediye daha önce de saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınları, yaralananlar ve kentteki sanatçılarla bir araya gelerek Diyarbakır’daki hafıza mekânları ve anıt çalışmaları üzerine görüşmeler gerçekleştirmişti.

HDP Diyarbakır Mitinginde Patlama, 2 Kişi Hayatını Kaybetti

5 Haziran’da ne oldu? Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) 7 Haziran 2015 genel seçimlerinden iki gün önce, 5 Haziran’da Diyarbakır İstasyon Meydanı’nda düzenlediği seçim mitinginde, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın konuşmasından önce art arda iki bomba patladı. Bombaların çöp kutularına yerleştirildiği ve uzaktan kumandayla patlatıldığı belirlendi. Saldırıda Ramazan Yıldız, Necati Kurul, Şehmuz Kaçan, Civan Arslan ve Ali Türkmen hayatını kaybetti; yüzlerce kişi yaralandı. Saldırının ardından miting iptal edildi. İlk gün oluşturulan kriz masası 402 yaralı bulunduğunu açıklamıştı. Soruşturmada saldırıyı gerçekleştiren kişinin, IŞİD üyesi Orhan Gönder olduğu tespit edildi. Gönder saldırının ertesi günü Antep’te yakalandı. Saldırı öncesindeki istihbarat ve güvenlik ihmalleri nedeniyle yargılanan 14 polisten 10’u beraat etti; dört polise “ihmal suretiyle görevi kötüye kullanma” suçundan 2 ay 15 gün hapis cezası verildi ve hükmün açıklanması geri bırakıldı.

(NÖ)