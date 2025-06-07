Diyarbakır’da 4 kişinin öldüğü yangında ihmaller zinciri: 4 gözaltı

Diyarbakır’da Merkez Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi 566. Sokak’taki 13 katlı apartmanda çıkan yangına ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamımda müteahhit, yapı denetimi sorumlusu, şantiye şefi ve site yöneticisi gözaltına alındı.

Diyarbakır'da 13 katlı binada yangın: 2'si çocuk 4 ölü, 13 yaralı

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Yangında, anne Bircan Çavdar ile çocukları Yunus Emre (12), Elif ve Zeynep’in (4) hayatını kaybetmiş, 13 kişi yaralanmıştı.

Tahliye penceresi yoktu

Faciayla ilgili yapılan ilk incelemeler, ihmal zincirini gözler önüne serdi. Binada bulunan yangın merdiveninde duman tahliyesine olanak sağlayacak pencerelerin bulunmadığı ortaya çıktı.

Apartman sakini Hülya Tuşek, “Yangın merdivenini kullanamadılar. Çünkü pencereleri yoktu, duman içeride hapsoldu” dedi. Bu durumun içeride mahsur kalanların dumandan etkilenmesine neden olduğu belirtildi.

İtfaiye gecikti

Yangına müdahalede yaşanan gecikme de tartışma konusu oldu. Bina sakini Agit Elgün, itfaiyenin geç ve yetersiz müdahale ettiğini ifade ederek, “Bir ev taşıma firması çalışanları onlarca kişiyi kurtardı. Ama itfaiye gerekeni yapamadı. Bu bir ihmal zinciridir” dedi.

Elgün, “Yangın merdiveni binanın içinden geçiyor ama tahliye penceresi yok. Duman orada birikmiş. İçeride kalanlar zehirlenerek hayatını kaybetti” sözleriyle durumu anlattı.

Sitenin bir başka sakini Bülent Adıyaman da faciaya dikkat çekerek, “D blokta, yani yangının çıktığı binada yangın merdiveninin penceresi yok. Oysa sitenin diğer beş bloğunda bu pencereler mevcut. Bu büyük bir ihmal” dedi.

"Bağırdım ama sesimi duyan olmadı"

Yangında eşi ve üç çocuğunu kaybeden Süleyman Çavdar, olay anında yaşadığı çaresizliği anlattı. Çavdar, "İtfaiyeye yalvardım, ‘Eşim ve çocuklarım sekizinci katta. Ne balkonda ne camda görünüyorlar. Lütfen önce oraya müdahale edin’ dedim. Ama sesimi duyan olmadı" diyerek gözyaşları içinde yaşadıklarını aktardı.

Yapılan değerlendirmeye göre, anne ve çocukları yangın merdivenine yönelmişti. Ancak dumanın tahliye edilememesi nedeniyle orada hayatlarını kaybettiler.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, olayın ardından bir başsavcı vekili ile iki savcı görevlendirerek soruşturma başlattı. İhmallerin tüm yönleriyle araştırıldığı belirtildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenler için başsağlığı dileyerek, "Olay tüm yönleriyle inceleniyor. Adli süreç titizlikle yürütülüyor" ifadelerini kullandı.

(AB)