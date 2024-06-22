Diyarbakır Ziraat Odası’ndan çağrı: Afet Bölgesi ilan edilsin

Diyarbakır'ın Çınar ile Mardin'in Mazıdağı ilçeleri arasındaki alanda 20 Haziran Perşembe günü çıkan yangınlara dair açıklama Diyarbakır Ziraat Odası Başkanı Cevat Delil, "Köylülerin ve çiftçileri hasarı çok büyük. Bu alanın afet bölgesi ilan edilmesini bekliyoruz" dedi.

Amida Haber'e konuşan Diyarbakır Ziraat Odası Başkanı Cevat Delil, hasarın çok büyük olduğunu belirtti. Delil, “Köylülerin ve çiftçileri hasarı çok büyük. Tarım ve orman bakanlığının alanda zarar, ziyan tespit çalışmaları sürüyor. Bu alanın afet bölgesi ilan edilmesini bekliyoruz. Bu yangınların önüne geçebilmek için hepimize büyük sorumluluklar düşüyor” dedi.

120 hayvanın tedavisi yapıldı

Diyarbakır’da 8 bin 100, Mardin’de ise 7 bin dönüm alanda hasara neden olan yangında, toplam 5 bin 450 dönüm ekili arazi de yandı. Yangında ayrıca 556 küçükbaş öldü, 250 yaralı hayvan da sahiplerinin rızasıyla Et ve Süt Kurumu’na kesime gönderildi. 120 hayvanın ise bölgedeki veterinerler tarafından tedavileri yapıldı.

Soruşturma sürüyor

Yangınla ilgili Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinin çalışması devam ederken, yangının çıkış nedeniyle ilgili Çınar Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturması sürüyor.